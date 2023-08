Avec l’avènement des smartphones et des tablettes, la portabilité est devenue presque tout. Bien que les ordinateurs portables existent depuis un certain temps, les smartphones ont donné aux utilisateurs la possibilité d’avoir des ordinateurs portables dans la paume de leurs mains, sans les limitations des PC conventionnels. Bien sûr, bien qu’ils soient limités en termes de portabilité, les PC traditionnels sont encore bien plus puissants que les smartphones. Bien que cela ne change pas, les PC classiques avec du hardware puissant restent indispensables pour les professionnels, les joueurs et les passionnés (via). Voulez-vous construire votre propre PC? Consultez cet article avec 20 conseils de construction de PC pour les débutants.

Si vous souhaitez vous tourner vers un PC Windows ou Linux, vous devrez probablement le construire à partir de zéro. Bien qu’il existe de nombreux sites Web vendant des PC avec une configuration hardware préconfigurable, rien de tel que de personnaliser votre configuration vous-même. Lorsque vous construisez votre PC, vous pouvez sélectionner soigneusement votre hardware. Vous pouvez choisir la meilleure carte mère, le meilleur GPU, la mémoire RAM, etc. En même temps, lorsque vous essayez d’économiser de l’argent, mais que vous voulez quand même avoir un bon ordinateur, le construire à partir de zéro est une bonne option pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. C’est pourquoi nous avons sélectionné ces 20 conseils de construction de PC pour vous aider à obtenir une configuration parfaite sans trop de tracas.

20 meilleurs conseils de construction de PC pour les débutants

Construire votre PC à partir de zéro offre certains avantages intéressants. Vous pouvez économiser de l’argent et vous pouvez également apprendre quelque chose de nouveau en rejoignant une communauté d’enthousiastes du hardware informatique. Une fois que vous avez terminé, vous ressentirez une fierté d’avoir fait de ce PC le vôtre.

Pour les débutants, construire un PC à partir de zéro peut être assez intimidant. C’est pourquoi nous vous fournissons cette liste avec 20 des meilleurs conseils pour construire votre PC à partir de zéro. Ces conseils sont précieux pour les débutants qui ont décidé de créer leur PC à partir d’un tas de hardware et de périphériques. Alors, sans plus tarder, suivez ces 20 conseils de construction de PC pour débutants.

Conseil 1 – Vous devrez déterminer l’objectif de votre PC

Les premières choses d’abord, et dans ce cas, déterminer l’objectif de votre PC est le meilleur moyen de commencer. Pourquoi voulez-vous créer un PC à partir de zéro ? Voulez-vous un bon PC pour les jeux ? Cherchez-vous quelque chose qui peut gérer votre travail créatif ? Construisez-vous un PC pour la programmation ? Pour l’édition de vidéos ? Ou peut-être voulez-vous simplement un PC décent pour naviguer sur le Web et effectuer des tâches légères ? Peut-être s’agit-il d’une combinaison de toutes ces idées. Dans tous les cas, vos motivations influenceront certainement vos décisions lorsque vous achetez les composants de votre PC. Alors ayez une bonne idée de vos objectifs et commencez par ce qui convient le mieux à votre objectif.

Conseil 2 – AMD ou Intel

Nous n’entrerons pas dans les détails de chaque société, mais soyez prêt à décider entre AMD ou Intel lorsque vous construisez un PC. Le processeur est le cœur, et dans la plupart des cas, tout lui est lié. Vous choisirez une carte mère en fonction de votre processeur, votre solution de refroidissement sera basée sur votre processeur, tout tourne autour du processeur. Ce n’est pas le seul composant, mais c’est le premier que vous devez considérer au début.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une ou l’autre marque, mais chacune a ses avantages et ses inconvénients. Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix et les performances, alors AMD pourrait être la meilleure option. Cependant, en même temps, Intel ne vous décevra pas avec des performances remarquables. Choisissez-vous un processeur Ryzen ou une série Intel Core ? Faites des recherches et tirez une conclusion basée sur vos besoins.

Conseil 3 – Choisissez un refroidisseur avec de la pâte thermique incluse

Vous êtes débutant et c’est votre premier PC que vous construisez et vous n’avez pas tout le savoir-faire d’un technicien. Eh bien, après avoir choisi votre processeur, vous aurez besoin d’un refroidisseur pour maintenir les choses en bon état de fonctionnement. Eh bien, un conseil pour les débutants est de choisir un refroidisseur qui comprend de la pâte thermique. Pour les utilisateurs novices, obtenir la bonne quantité de pâte thermique et l’appliquer dans la bonne forme peut causer des problèmes. Donc, pour éviter une étape supplémentaire, optez pour une bonne solution de refroidissement avec une pâte thermique pré-appliquée. Certains processeurs sont fournis avec le refroidisseur inclus, ce qui peut vous faire gagner du temps.

Conseil 4 – Assurez-vous que tous les composants sont compatibles

Il existe de nombreuses variations entre les composants. Il existe différentes déclinaisons matérielles et différents fabricants. Ils ne fonctionneront pas tous bien ensemble. Comme mentionné ci-dessus, vous devrez choisir la bonne carte mère pour votre processeur. Mais aussi, si vous choisissez le SSD le plus rapide, assurez-vous qu’il dispose d’un emplacement M.2. Voulez-vous 2 emplacements de RAM ou 4 ? Tout cela doit être pris en compte, quel est le standard de RAM pris en charge par votre carte mère ?

Assurez-vous de constituer une liste de composants qui fonctionnent bien ensemble. Il existe de nombreuses combinaisons possibles.

Conseil 5 – Soyez prudent avec les composants

Gardez à l’esprit que chaque composant est fragile et peut se casser avant même de les installer. Soyez extrêmement prudent avec le CPU et ses contacts dorés. Si vous regardez la carte mère et le processeur, il y a une flèche d’indication qui vous indique la direction dans laquelle vous devez attacher le processeur à la carte mère. Ne le forcez pas car vous pouvez facilement plier les broches.

Conseil 6 – Déchargez les charges électrostatiques

Il est important de faire attention à l’électricité statique. Une décharge statique peut facilement endommager les composants. Une alternative consiste à utiliser un bracelet anti-électricité statique. Cependant, nous supposons que les débutants n’en ont pas sous la main. L’alternative est donc de toucher un objet en métal qui ne fait pas partie de l’ordinateur avant de commencer le travail.

Conseil 7 – Soyez à nouveau prudent

Je vous ai dit d’être prudent avec les composants en raison de leur fragilité. Cependant, vous devez également faire attention à votre santé. Les boîtiers bon marché peuvent avoir des bords tranchants, faites donc attention lorsque vous les manipulez.

Conseil 8 – Préparez les outils

Préparez votre trousse à outils pour l’aventure. Vous aurez probablement besoin d’un tournevis avec une tête Philips de taille moyenne pour la plupart des cas. Nous vous recommandons également de vous procurer un récupérateur de versions à trois dents. Certains vis peuvent facilement tomber à l’intérieur du boîtier et vous auriez du mal à les récupérer. Bien sûr, vous ne voudriez pas qu’ils sautent à l’extérieur du boîtier une fois le travail terminé.

Conseil 9 – Préparez l’espace de travail

Tout comme la trousse à outils, vous aurez également besoin d’un espace de travail décent. Le travail se déroulera bien si vous avez tout à portée de main dans un endroit bien éclairé. Nous vous recommandons également une grande table pour manipuler facilement les composants.

Conseil 10 – Les ongles longs peuvent être utiles ici

Eh bien, cela peut sembler étrange, mais avoir les ongles longs dans ce travail est plutôt utile. C’est très utile pour tenir des écrans minuscules ou pour vous aider à ouvrir des boîtiers. Mais encore une fois, faites attention, nous ne vous encourageons pas à vous blesser.

Conseil 11 – Faites attention à vos cheveux

Encore une fois, un autre conseil qui peut sembler étrange. Mais si vous avez les cheveux longs, il est peut-être bon de les attacher pendant un moment.

Conseil 12 – Vérifiez les manuels et suivez les instructions s’il y en a

Je sais que certains aiment avoir la sensation de faire les choses par eux-mêmes. Peut-être connaissez-vous déjà l’essentiel de la construction de PC. Mais certains composants peuvent avoir des détails spécifiques. Vérifiez les instructions s’il y en a, et recherchez des informations supplémentaires si vous rencontrez quelque chose d’inhabituel.

Conseil 13 – Suivez les clics des bonnes installations

Soyez attentif à certains « clics » lors de l’installation de certains équipements. Lors de l’installation de la RAM, vous entendrez un clic et vous verrez les attaches latérales se connecter automatiquement. Il en va de même pour les câbles SATA, etc.

Conseil 14 – Ne forcez pas les composants, recherchez des informations supplémentaires si quelque chose ne s’adapte pas

Comme nous l’avons dit, les composants peuvent être fragiles et peuvent se plier ou se casser si vous les manipulez négligemment. Si quelque chose ne s’adapte pas là où vous pensez qu’il est « censé » être, c’est peut-être parce que vous l’installez mal, pas parce que vous avez échoué à le pousser assez agressivement.

Conseil 15 – Essayez de garder les câbles bien rangés pendant la construction

La configuration peut devenir un énorme désordre avec les câbles. De nos jours, avec autant de boîtiers qui permettent de voir l’intérieur, vous ne voulez probablement pas que les câbles gâchent la vue. Essayez de les garder organisés correctement. Un conseil est d’utiliser le côté opposé du boîtier pour faire passer les câbles d’alimentation. Vous pouvez utiliser des attaches à fermeture éclair pour regrouper les câbles installés ensemble et gagner plus d’espace dans le boîtier.

Conseil 16 – Soyez patient avec la plaque I/O

Ce détail mérite sa propre section car cela peut vraiment être douloureux. Vous devrez vous assurer qu’elle est bien ajustée contre le boîtier, elle fera également un clic lorsque c’est correct. Utilisez deux doigts pour couvrir toute la longueur de la plaque I/O, et poussez-la tout en observant l’extérieur du boîtier pour assurer un alignement correct. Étendez deux doigts vers deux coins diagonalement opposés. Insérez ces coins avant de passer aux coins suivants. Parcourez le pourtour de la plaque I/O avec vos doigts pour vous assurer qu’elle est bien en place.

Conseil 17 – N’oubliez pas d’allumer l’interrupteur de l’alimentation

Certaines alimentations sont équipées d’un interrupteur ON/OFF. Cela peut sembler trivial, mais ne l’oubliez pas une fois que vous avez terminé.

Conseil 18 – Assurez-vous que tous vos périphériques fonctionnent correctement

Testez vos périphériques pour savoir s’ils fonctionnent correctement. Cela peut parfois vous éviter de sérieux maux de tête. Si vous essayez d’associer votre configuration à un moniteur qui ne fonctionne pas, il n’y aura pas d’image. Vous ne voulez pas tout démonter quand le véritable coupable est un périphérique défectueux.

Conseil 19 – Sélectionnez votre système d’exploitation et préparez l’installation

Eh bien, la construction de votre PC est le hardware, mais vous aurez besoin d’un système d’exploitation pour effectuer toutes les tâches. Vous devez choisir entre Windows ou Linux. Chaque logiciel a ses avantages propres. Si vous visez la compatibilité maximale avec les jeux et les applications et une expérience familière, vous voudrez peut-être choisir Windows. Cependant, si vous êtes dans la programmation et prêt à apprendre de nouvelles choses, Linux offre quelques avantages uniques. De plus, tandis que les distributions basées sur Linux sont disponibles gratuitement, Windows nécessite une licence payante.

Conseil 20 – Amusez-vous dans le processus !

N’oubliez pas que le plaisir fait partie du processus. Lorsque vous construisez votre propre PC, vous apprenez de nouvelles choses et vous vous salissez les mains pour construire quelque chose qui vous appartient totalement.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, le processus de construction de votre PC n’est pas trop difficile, mais peut être délicat. Faites attention et suivez ces 20 conseils de construction de PC pour obtenir une configuration parfaite qui fonctionne sans problème en quelques minutes.

