Voici la première tablette Solide, Waterproof qui résiste à la poussière & chaleur: AGM PAD P1 lancée à l’IFA 2023

La PAD P1, la première tablette imperméable à l’eau et à la poussière. Elle est officiellement lancée lors de l’évènement majeur européen l’IFA 2023. Avec une gamme de caractéristiques impressionnantes encapsulées dans une conception robuste et élégante, la PAD P1 All-in-One redéfinit ce que signifie être polyvalent.

Cette AGM PAD P1 bouscule le statu quo des tablettes traditionnelles en proposant une solution qui s’adapte à tous les environnements sans compromettre le style ou la puissance. Découvrons ensemble ses caractéristiques.

AGM PAD P1 All in One: Des caractéristiques pour affronter tous les scénarios

De nombreuses certifications

Le facteur qui distingue immédiatement la PAD P1 de ses concurrents est sa certification IP68 pour l’étanchéité et la résistance à la poussière. De plus, la tablette dispose d’une norme IP69K, ce qui indique qu’elle peut résister à des jets d’eau à haute pression et à de très hautes températures.

Ajoutez à cela la certification MIL-STD-810H, lorsque la tablette est logée dans sa coque de protection, et vous obtenez un appareil véritablement invincible dans des conditions extrêmes.

Puissance, large stockage, endurance et charge rapide

Sous le capot, c’est un véritable monstre de puissance. Équipée d’un puissant chipset Helio G99 et de 8 Go de RAM associés à une capacité de stockage de 256 Go, extensible jusqu’à 2 To, la PAD P1 démontre des performances supérieures. Sa puissance a été attestée par un score AnTuTu massif de 400 103, affirmant sa domination dans le segment des tablettes robustes.

De plus, alimenté par une robuste batterie de 7000 mAh avec une capacité de charge rapide de 18W, la PAD P1 promet une autonomie qui accompagnera vos journées les plus intenses, sans interruption.

Une super expérience multi-media

La qualité d’affichage sur la tablette est également un point fort. Son grand écran de 10,36 pouces offre une résolution 2K, assurant des images nettes intégrées à un design soigné.

Pour compléter l’expérience multimédia, la PAD P1 dispose de haut-parleurs stéréo Dual Box qui offrent un son d’une clarté et d’une netteté imprenables, vous permettant de profiter d’une très agréable expérience de streaming à domicile.

L’appareil photo principal de 8 MP permet de faire des photos claires et nettes, quelle que soit l’occasion, tandis que la caméra frontale de 5 MP sert à passer des appels vidéo, en assurant une excellente qualité d’image et de son.

Avec le système d’exploitation Android 13 intégré, la tablette garantit une utilisation fluide et efficace. De plus, la PAD P1 propose un système à double SIM qui facilite grandement le passage entre la vie personnelle et professionnelle.

Une tablette pour tous les environnements

Nul besoin de craindre les conditions difficiles avec la PAD P1. Qu’il s’agisse d’une randonnée dans des sentiers boueux, d’un camping par temps imprévisible, d’un pique-nique parc, voire d’une utilisation intensive sur un chantier, la tablette reste performante et robuste, prouvant qu’elle est idéale pour ceux qui aiment s’aventurer en pleine nature, tout en étant un outil professionnel résistant et fiable. Ses bouchons imperméables protègent les ports de la tablette, garantissant sa longévité et l’invariabilité de ses performances.

La tablette PAD P1 est disponible dès à présent. À l’occasion de son lancement et pour une durée limitée, une coque officielle de protection d’une valeur de 29 € est offerte. Une offre à ne pas manquer si cette tablette répond à vos besoins.

➡️ Voir l’offre PAD P1 sur le site officiel

➡️ Voir l’offre PAD P1 sur Amazon