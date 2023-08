Rumeurs sur l’iPhone 15 : potentiel du nom ‘Ultra’, câbles tressés USB-C

Nous sommes à trois semaines de l’annonce officielle prévue par Apple de la gamme de l’iPhone 15, et c’est amplement le temps pour de nouvelles rumeurs de voir le jour.

Apple remplacera le port de chargement Lightning par l’USB-C à partir de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. L’USB-C a fait sa première apparition avec le matériel d’Apple sur le MacBook Retina en 2015. Maintenant, l’USB-C est présent sur tous les Mac et les nouveaux iPad.

Les nouveaux iPhones utilisent la charge USB-C du côté de l’adaptateur d’alimentation depuis des années maintenant. À partir de la gamme de l’iPhone 15, Apple va mettre fin à une décennie de la charge Lightning du côté de l’appareil. Blâmez (ou remerciez) l’UE.

Ce week-end, une fuite prétendue prétend montrer des câbles de chargement USB-C vers USB-C qui seront probablement fournis avec la gamme de l’iPhone 15. Contrairement aux câbles de chargement précédents inclus dans la boîte, ces câbles USB-C pour iPhone seront tressés et assortis en couleur.

Apple inclut déjà des câbles de chargement tressés avec les accessoires Mac et l’Apple Watch Ultra, et le MacBook Air utilise même des câbles tressés assortis en couleur. Tout indique que la gamme de l’iPhone 15 rejoindra la fête. En citant Kosutami, MacRumors apporte les détails assortis en couleur : blanc, noir, jaune, violet et orange (rose ?), plus des versions pour les modèles Pro.

Il n’est pas difficile de croire qu’Apple fournira des câbles tressés avec les nouveaux téléphones. À ce stade, nous nous réjouissons simplement que le câble soit toujours inclus dans la boîte et non vendu séparément.

Comme si les matériaux des câbles de chargement ne sont pas assez excitants, une autre rumeur concernant l’iPhone 15 a attiré notre attention ce week-end. Vous vous souvenez de la rumeur selon laquelle Apple fabriquerait un iPhone Ultra ? Andrew O’Hara a entendu dire que l’iPhone 15 Pro Max pourrait en réalité être l’iPhone 15 Ultra. Il est sûr à 80%, ce qui est plus sûr que mes certitudes sur le jour de la semaine.

Ultra est plus sobre que Pro Max, et quoi de plus Ultra qu’un bouton d’action en titane avec des câbles de chargement tressés ? D’un autre côté, l’iPhone 15 Pro est tout aussi Ultra selon cette mesure. La rumeur précédente est qu’Apple utilisera iPhone Ultra pour commercialiser un modèle encore plus haut de gamme que l’iPhone Pro Max le plus haut de gamme dès l’année prochaine.

Si tout cela semble très confus, soyez assuré que tout sera clarifié le 12 septembre. C’est à cette date qu’Apple devrait organiser l’événement de l’iPhone 15 et de l’Apple Watch Series 9/Ultra 2. Nous nous attendons à ce qu’Apple annonce la date de l’événement entre le 29 août et le 5 septembre.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :