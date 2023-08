Fin de vie: Adieu aux mises à jour pour Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2.

Comme nous l’avons dit précédemment, dans une décision qui a déçu de nombreux utilisateurs, Xiaomi a officiellement annoncé la fin du support pour trois de ses smartphones populaires à petit budget – Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2. Ces appareils ne recevront pas la mise à jour MIUI 14. Cette décision marque la conclusion d’une ère pour ces appareils, laissant à leurs utilisateurs le choix de leur prochaine étape.

La Fin d’une Ère : Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2 Atteignent le Statut EOL

Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2, autrefois des stars éclatantes dans la gamme de smartphones à petit budget de Xiaomi, ont maintenant été désignés comme des appareils « End of Life » (EOL). Cette classification indique que le fabricant ne fournira plus de mises à jour logicielles officielles, de correctifs de sécurité ni de support technique pour ces appareils. Bien que cette décision soit courante dans le monde de la technologie, elle constitue tout de même un coup dur pour les légions d’utilisateurs qui ont fini par compter sur ces appareils.

Redmi Note 9

Redmi Note 9, lancé en avril 2020, a été salué pour ses spécifications impressionnantes à un prix abordable. Avec son écran de 6,53 pouces, ses 4 caméras et ses performances fiables, il s’est rapidement fait une place dans les poches des consommateurs soucieux de leur budget. Le statut EOL (End-Of-Life, fin de vie du produit)de l’appareil indique qu’il ne recevra plus les dernières mises à jour d’Android, laissant les utilisateurs sans accès aux nouvelles fonctionnalités et aux améliorations de sécurité.

La dernière version interne de Redmi Note 9 est la 23.7.13, depuis lors, l’appareil n’a reçu aucune mise à jour interne, ce qui indique la fin des mises à jour, et il ne recevra pas la mise à jour MIUI 14.

Redmi 9

Également remarquable, Redmi 9 a su se démarquer en tant que champion à petit budget. Il avait des spécifications similaires à Redmi Note 9, 4 caméras, un écran de 6,53 pouces et une batterie durable de 5020 mAh, ce qui en a fait un favori parmi les consommateurs soucieux des coûts. L’arrêt du support pour Redmi 9 incitera probablement de nombreux utilisateurs à envisager de passer à des modèles plus récents à la recherche des dernières fonctionnalités logicielles et des mises à jour de sécurité.

Tout comme Redmi Note 9, la dernière mise à jour interne de Redmi 9 est à 23.7.13 également, ce qui indique qu’il ne recevra pas la mise à jour MIUI 14.

POCO M2

POCO M2, un rebranding du Redmi 9 spécifique au marché indien, qui a les mêmes spécifications à l’exception de la batterie qui est de 5000 mAh au lieu de 5020 mAh. Tout comme Redmi 9, POCO M2 a également cessé de recevoir des mises à jour.

Comme les deux autres, la dernière mise à jour interne de POCO M2 est à 23.7.13, donc POCO M2 ne recevra pas non plus la mise à jour MIUI 14.

Ainsi, Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2 n’obtiendront pas la mise à jour MIUI 14, car Xiaomi a arrêté leurs versions internes. Xiaomi avait en réalité envisagé de sortir MIUI 14 pour ces appareils et il y avait quelques versions de MIUI 14 qui avaient fuité, mais elles n’ont pas été publiées.

Implications pour les Utilisateurs

Pour les utilisateurs de ces appareils désormais EOL, plusieurs considérations sont à prendre en compte. Une préoccupation immédiate concerne la sécurité – sans mises à jour régulières, ces smartphones pourraient devenir vulnérables aux menaces et aux exploitations émergentes. À mesure que les fabricants cessent de fournir des correctifs pour les vulnérabilités connues, les pirates informatiques pourraient trouver plus facile de cibler ces appareils, compromettant ainsi les données et la vie privée des utilisateurs.

De plus, le manque de mises à jour officielles indique que les utilisateurs passeront à côté de nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites par les dernières versions du système d’exploitation Android. Cela pourrait entraîner une expérience utilisateur suboptimale avec le temps, car les applications et les services évoluent pour tirer parti des capacités plus récentes.

Exploration des Options de Mise à Niveau

Alors que le rideau tombe sur Redmi Note 9, Redmi 9 et POCO M2, les utilisateurs se retrouvent à un carrefour – rester avec leurs appareils actuels et accepter les limitations inhérentes au statut EOL (peut-être essayer des ROM personnalisées) ou explorer le monde des smartphones plus récents. Xiaomi et ses sous-marques offrent un large éventail d’options pour les utilisateurs souhaitant passer à un modèle plus récent, que ce soit des appareils de milieu de gamme puissants ou les dernières offres haut de gamme. L’exploration de ces alternatives pourrait aider les utilisateurs à trouver un appareil qui correspond à leurs besoins et préférences.

Position de Xiaomi

Bien que l’arrêt du support pour ces appareils soit décevant pour leurs utilisateurs, il est important de souligner que la décision est souvent basée sur une combinaison de facteurs, notamment les limitations matérielles, l’optimisation logicielle et la demande du marché pour de nouveaux modèles. Xiaomi et ses sous-marques peuvent prioriser l’allocation de ressources aux appareils aux ventes plus élevées et aux capacités matérielles plus robustes afin de fournir une meilleure expérience utilisateur globale. En fin de compte, la désignation EOL (End-Of-Life, fin de vie du produit)sert de rappel que même dans le monde effréné des smartphones, chaque appareil a sa saison, et le moment vient finalement de dire au revoir à des compagnons autrefois bien-aimés.

