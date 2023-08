Starfield : Une Odyssée Galactique Vous Attend – Voici Ce Que Vous Devez Savoir.

Le RPG de science-fiction en monde ouvert très attendu de Bethesda, Starfield, sortira le 6 septembre 2023. Le jeu a suscité beaucoup d’intérêt parmi les joueurs. Mais il y a quelques choses que vous devez savoir avant de plonger dans son vaste univers. Voici un aperçu complet de tout ce que vous devez savoir sur Starfield, des fonctionnalités de gameplay aux exigences système et aux remises sur les préventes.

Détails du gameplay et du lancement

L’univers immense de Starfield avec plus de 1 000 planètes suscite beaucoup de discussions parmi les joueurs. Todd Howard de Bethesda a parlé du vaste univers du jeu. Il devrait être génial pour les joueurs qui veulent explorer, se battre et piloter des vaisseaux. Le jeu sera disponible le 6 septembre pour les consoles Xbox Series X/S et PC. Cependant, un accès anticipé sera proposé dans le cadre de l’édition Constellation ou moyennant 35 $ supplémentaires, permettant aux joueurs de commencer leur voyage jusqu’à cinq jours avant la date de sortie officielle.

Jouable sur Xbox One via le Cloud Gaming

Starfield ne sera pas disponible directement sur Xbox One en raison de certaines limitations. Mais les utilisateurs d’Xbox Game Pass Ultimate pourront y jouer via le Cloud Gaming. Ce service de streaming basé sur le cloud permettra aux joueurs sur Xbox One de s’immerger dans l’environnement de Starfield, mais nécessitera une connexion Internet stable et rapide. La taille massive du jeu (plus de 100 Go) nécessite le streaming pour économiser de l’espace de stockage local.

Offres de précommande et remises de Starfield

La précommande de Starfield offre plusieurs avantages et économies. Les précommandes des versions standard et premium du jeu bénéficient actuellement d’une réduction de 10 $ sur Newegg. En utilisant le code coupon « SAVEXDPP », les joueurs peuvent obtenir l’édition Standard pour 60 $ et l’édition Premium pour 90 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’au 22 août, vous n’avez donc que quelques jours pour en profiter. Les abonnés Xbox Game Pass peuvent désormais accéder à Starfield, offrant une autre option pour ceux qui recherchent une expérience de jeu basée sur un abonnement.

Configuration requise pour PC

La satisfaction d’une expérience de jeu agréable sur PC dépend de la satisfaction des exigences système. Bethesda a publié des caractéristiques minimales et recommandées pour une variété de machines de jeu. Vous avez besoin d’un processeur AMD Ryzen 5 2600X ou d’un processeur Intel Core i7-6800K. De plus, une carte graphique AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti est nécessaire. Par ailleurs, vous devez disposer de 16 Go de RAM et d’un SSD avec un espace libre minimum de 125 Go. Pour des performances optimales, il est conseillé d’avoir un processeur AMD Ryzen 5 3600X ou Intel i5-10600K, une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2080, 16 Go de RAM et les mêmes conditions de stockage SSD.

Premières impressions et résultats de Starfield

Les tests ne peuvent pas être entièrement partagées avant le 31 août, mais les premières impressions de Starfield apparaissent sur le Microsoft Store. Elles montrent un fort sentiment positif. De plus, les réalisations du jeu ont été dévoilées, donnant aux joueurs un aperçu des défis et des objectifs à mesure qu’ils explorent.

En conclusion

À mesure que la date de sortie de Starfield approche, l’excitation et l’anticipation des joueurs augmentent. Starfield vise à offrir une aventure spatiale inoubliable avec son vaste environnement ouvert, ses éléments de gameplay excitants et ses graphismes exceptionnels. Le monde du jeu devrait intéresser ceux qui découvrent les RPG de Bethesda et ceux qui y ont déjà joué. Les personnes peuvent explorer le jeu sur Xbox Series X/S ou PC et en profiter.

Actualité mobile et vidéo du moment