Étapes faciles pour sécuriser les téléphones Android et protéger vos données personnelles

Votre téléphone contient de nombreuses données sensibles et personnelles, y compris les enregistrements de tous les endroits où vous allez. Et même s’il n’est pas pratiquement possible d’avoir une confidentialité parfaite sur n’importe quel smartphone, il existe des moyens pratiques de sécuriser les téléphones Android et de les rendre plus résistants aux fuites et aux violations de données.

Android OS dispose de certains outils et options efficaces pour contrôler correctement vos données. Certains d’entre eux impliquent des inconvénients, tandis que d’autres n’en ont pas du tout. Dans ce guide approfondi, vous pouvez en apprendre davantage sur tous ces outils et renforcer la sécurité de votre téléphone Android.

Activez l’authentification à deux facteurs pour sécuriser les téléphones Android

L’authentification à deux facteurs, ou 2FA, est une couche de sécurité supplémentaire pour tous vos comptes numériques. Avec cette fonction activée, chaque connexion à partir d’un appareil inconnu nécessitera un code à usage unique. En termes simples, même si quelqu’un parvient à obtenir votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte.

Cela dit, la configuration de l’authentification à deux facteurs est assez facile. Mais avant de l’activer pour vos comptes sociaux, vous devez l’activer pour votre compte Google de votre téléphone Android. Voici les étapes à suivre :

Accédez à myaccount.google.com/security depuis votre téléphone.

Connectez-vous à votre compte Google.

Sélectionnez la vérification en deux étapes et connectez-vous à nouveau à votre compte.

Cliquez sur « Essayer maintenant », puis suivez les instructions à l’écran.

Après avoir activé la 2FA sur votre compte Google, votre téléphone Android sera plus sécurisé contre les violations de données. Lorsque quelqu’un essaie de se connecter à votre compte Google ou de se connecter à un autre compte Google sur votre téléphone, il aura besoin d’un code supplémentaire. Il serait également judicieux d’activer une clé de sécurité pour votre compte Google.

Définissez un mot de passe fort pour sécuriser les téléphones Android

Si vous perdez votre téléphone Android, vous ne voudrez pas qu’un inconnu puisse parcourir tout son contenu et ses fichiers, n’est-ce pas ? Eh bien, pour vous assurer que cela n’arrive pas, vous devez sécuriser les téléphones Android avec un mot de passe fort. Assurez-vous que ce n’est pas quelque chose que n’importe qui peut deviner en quelques minutes.

De plus, pensez à désactiver le déverrouillage par empreinte digitale. Oui, ce mécanisme de déverrouillage rend l’accès à votre téléphone Android plus facile. Mais n’importe qui peut essayer de déverrouiller votre téléphone en obtenant votre empreinte digitale.

Mais qu’en est-il du déverrouillage par reconnaissance faciale ? Eh bien, sur les téléphones Android, le mécanisme de déverrouillage facial utilise essentiellement la caméra frontale. Comme il n’y a pas de caméra de profondeur, il est assez facile de contourner ce mécanisme. Donc, pour sécuriser les téléphones Android, il vaut mieux désactiver le déverrouillage facial et utiliser uniquement des mots de passe.

Activez la fonction « Trouver mon appareil »

Si vous perdez votre téléphone Android, la fonction « Trouver mon appareil » peut vous donner une meilleure chance de le récupérer. Elle vous permet de suivre l’emplacement du téléphone et de prendre des mesures pour le récupérer. Et si cela n’est pas possible, la fonction vous permettra d’effacer à distance l’appareil et de supprimer les données privées.

Alors, comment activez-vous la fonction « Trouver mon appareil » pour sécuriser les téléphones Android ? C’est assez simple. Suivez ces étapes :

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone Android.

Accédez à la section Sécurité.

Cliquez sur « Trouver mon appareil ».

Activez le bouton de bascule.

Avec cette fonctionnalité activée, vous pouvez suivre votre téléphone Android depuis n’importe quel navigateur via la page « Trouver mon appareil ».

Vérifiez les autorisations d’application

Il est assez facile de surveiller les autorisations d’application de nos jours. Chaque fois que vous installez quelque chose de nouveau sur votre téléphone Android, l’application vous demandera certaines autorisations lors du premier lancement. Ces autorisations incluent l’accès à votre microphone, à votre appareil photo, à vos fichiers, à votre localisation, et plus encore.

Cependant, toutes les applications n’ont pas besoin d’un accès complet à votre appareil. Par exemple, une application de partage de photos n’a pas besoin de données de localisation pour fonctionner. Donc, lorsque vous ouvrez les applications pour la première fois, envisagez de refuser les autorisations dont l’application n’a pas besoin.

Mais que faire si vous avez déjà installé un tas d’applications et leur avez donné toutes les autorisations qu’elles demandaient ? Dans ce cas, allez dans les paramètres, appuyez sur « Confidentialité », puis sur « Gestionnaire des autorisations ». Parcourez chacune des applications installées sur votre téléphone et décochez les autorisations dont les applications n’ont pas besoin.

Activez les mises à jour automatiques sur votre téléphone Android

Google publie fréquemment des mises à jour de sécurité et de firmware majeures pour les appareils Android. La même chose s’applique aux applications installées sur votre téléphone. Et parfois, vous pouvez oublier de vérifier ces mises à jour, ce qui laisse votre téléphone vulnérable aux attaquants.

Il est donc très important de activer les mises à jour automatiques pour sécuriser les téléphones Android. Pour les applications, rendez-vous sur le Google Play Store, appuyez sur l’option Menu. Ensuite, allez dans les paramètres et sélectionnez « Préférences réseau ». Là, vous trouverez l’option « Mise à jour automatique des applications », que vous devriez activer.

Pour le système d’exploitation, les téléphones Android téléchargent généralement la mise à jour et la préparent en arrière-plan. Vous n’avez besoin de cliquer sur « Installer » que lorsque la mise à jour est prête.

Masquez les notifications sensibles sur votre écran de verrouillage

Certaines notifications peuvent contenir des informations sensibles que vous ne voulez pas que quelqu’un puisse consulter par-dessus votre épaule. Par exemple, les codes OTP pour la 2FA. Pour vous assurer que votre téléphone Android ne révèle pas ces informations, vous devez masquer les informations sensibles des notifications sur l’écran de verrouillage. Voici les étapes à suivre :

Accédez aux paramètres.

Cliquez sur « Confidentialité ».

Sélectionnez l’option « Notification sur l’écran de verrouillage ».

Choisissez « Afficher le contenu sensible uniquement lorsqu’il est déverrouillé ».

Mais cette fonctionnalité a un coût. Cela indique que vous devez déverrouiller votre téléphone pour lire toutes les notifications. Mais sur certains appareils, vous aurez des options pour sélectionner les applications qui peuvent afficher des notifications sensibles sur l’écran de verrouillage et celles qui ne le peuvent pas. Profitez de cette fonctionnalité pour avoir un meilleur contrôle de la sécurisation de vos téléphones Android.

Actualité mobile et vidéo du moment