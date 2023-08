Build d’aperçu Windows 11 Insider 23526 élimine plusieurs problèmes connus

Aujourd’hui, Microsoft a lancé de nouvelles versions de prévisualisation de Windows 11 dans le programme de prévisualisation des initiés – le canal bêta reçoit une version 22631.2199 et le canal de développement obtient une version 23526. Les deux versions de prévisualisation apportent un certain nombre de changements au système d’exploitation. La version de prévisualisation du canal de développement résout plusieurs problèmes connus, lisez la suite pour en savoir plus sur la version de développement.

Conformément à la tendance précédente, Microsoft partage les détails de la nouvelle version de prévisualisation sur le blog de Windows Insider. À partir de la version 23526, la date d’expiration des versions de prévisualisation du canal de développement a été mise à jour au 15/09/2024. Le prochain changement à venir dans le canal de développement est le tooltip mis à jour dans le menu Démarrer pour les fichiers qui n’ont pas d’aperçus miniatures complets.

Microsoft a également mis à jour le menu de projection dans les paramètres rapides en introduisant le bouton de support supplémentaire pour trouver directement les appareils à proximité à partir du menu de projection. Avec chaque mise à jour incrémentielle, Microsoft améliore l’expérience de Narrateur sur Windows 11 et la version d’aujourd’hui ne fait pas exception, elle permet aux utilisateurs de saisir des caractères chinois traditionnels dans Windows en ajoutant un dictionnaire chinois traditionnel pour une lecture détaillée, et avec quelques autres améliorations.

En ce qui concerne les correctifs, la mise à jour corrige l’étiquette de couleur incorrecte pour toutes les applications du menu Démarrer, répare plusieurs problèmes de la barre des tâches, des problèmes de plantage de l’Explorateur de fichiers, résout un problème qui pouvait provoquer des plantages sporadiques de explorer.exe lors de l’utilisation d’un fond d’écran HDR, et de nombreux autres problèmes.

Windows 11 Insider Preview Build 23526 – Changements et améliorations

Général Expiration de la version Insider Preview : La date d’expiration des versions Insider Preview diffusées dans le canal de développement a été mise à jour au 15/09/2024 à partir de la version 23526. Assurez-vous d’avoir installé la dernière version du canal de développement.

Menu Démarrer Pour les fichiers qui n’ont pas d’aperçus miniatures complets, il n’affichera plus une zone d’aperçu vide. Cela fait partie du travail pour les aperçus miniatures complets (tooltips) des fichiers cloud sur le menu Démarrer qui ont commencé à être déployés avec la version 23511.

Projection En s’appuyant sur les améliorations de la projection introduites avec la version 23516, nous avons mis à jour la projection dans les paramètres rapides avec un support supplémentaire en cas de problème de découverte des écrans à proximité, de résolution des connexions, etc.

Narrateur Nous avons apporté les améliorations suivantes à Narrateur : Niveau de verbe default ont été changé de 2 à 3, ce qui annoncera désormais « Nom et type de contexte immédiat ». Le type de contexte du contrôle comme « liste » ou « barre d’outils » permettra aux utilisateurs de mieux comprendre le contrôle mis en évidence – même valeur par défaut que JAWS et NVDA. Les utilisateurs de Narrateur peuvent désormais saisir des caractères chinois traditionnels dans Windows grâce à l’ajout d’un dictionnaire chinois traditionnel pour une lecture détaillée. Nous avons apporté les améliorations suivantes à Narrateur avec Braille : Lors de la navigation vers une pièce jointe dans Outlook en mode de balayage, le narrateur annonce l’ampersand (&) de la pièce jointe, ce qui est désormais reflété sur l’affichage Braille. Navigation vers différentes rubriques en mode de balayage en utilisant la flèche vers le bas ou la clé ‘Espace + 4’ sur le périphérique Braille, la navigation vers la rubrique est désormais reflétée en Braille. Lors de la navigation dans une liste avec des éléments, chaque fois que Narrator annonce l’index avec le nom de l’élément du menu, l’affichage Braille reflète également les mêmes valeurs d’index que « 1 sur 4 ».



Windows 11 Insider Preview Build 23526 – Correctifs

Menu Démarrer Résolution d’un problème qui provoquait une mauvaise couleur de l’étiquette Système dans la liste de toutes les applications du menu Démarrer avec les thèmes de contraste élevé. Résolution d’un problème où si vous essayez de désinstaller certaines applications, cela ouvrira simplement les Paramètres et ne naviguera pas vers la page Applications installées.

Barre des tâches et zone de notification Résolution d’un problème où la barre des tâches ne se chargeait pas pour certains initiés lors de la connexion à leur PC après l’installation de la version précédente. Désactivation de la fonction de dégroupement des boutons de la barre des tâches sur d’autres écrans par défaut lorsque aucun moniteur secondaire n’est connecté. Résolution d’un problème où si la barre des tâches était réglée pour être dégroupée, elle afficherait toujours des animations même si elles étaient désactivées. Résolution d’un problème où les icônes d’application de la barre des tâches deviendraient vides (sans icône) dans les versions Insider récentes après avoir basculé entre les bureaux. Résolution d’un problème où le flyout des icônes cachées pouvait se fermer de manière inattendue lors de la navigation au clavier pour déplacer le focus entre les icônes. Résolution d’un problème où la réorganisation des icônes dans la zone de débordement en utilisant le glisser-déposer ne fonctionnait pas bien lorsque la barre des tâches était réglée pour être dégroupée. Résolution d’un problème où le nouvel icône de cloche pouvait être très difficile à voir dans certains cas car il utilisait un contour sombre lorsque votre barre des tâches était sombre. Résolution d’un problème où si vous aviez activé l’option Fin de tâche dans la barre des tâches, le paramètre ne persistait pas lors des mises à jour. Résolution d’un problème où après la mise à niveau, l’icône Bluetooth dans la zone de notification ne s’affichait peut-être pas dans la zone de notification même si votre PC était compatible Bluetooth et que les options Bluetooth étaient affichées dans les Paramètres.

Explorateur de fichiers Résolution d’un plantage fréquent de l’Explorateur de fichiers lors du lancement ou de l’interaction avec l’Explorateur de fichiers lors des derniers vols. Résolution d’un problème où l’utilisation du bouton Réinitialiser les dossiers dans les options de dossier pouvait provoquer un plantage de l’Explorateur de fichiers. Résolution d’un problème où les flèches dans la barre d’adresse de l’Explorateur de fichiers indiquaient la mauvaise direction si votre langue d’affichage était réglée sur l’arabe ou l’hébreu. Résolution d’un problème où l’enregistrement de fichiers dans des emplacements OneDrive dans l’Explorateur de fichiers pouvait prendre très longtemps, donnant l’impression que l’application à partir de laquelle vous enregistriez était devenue non responsive, dans les dernières versions Insider. Résolution d’un problème où le menu contextuel et les menus déroulants dans l’Explorateur de fichiers ne fonctionnaient pas avec les interactions tactiles. A nouveau résolu un problème qui causait la transparence des menus contextuels et déroulants. Résolution d’un problème où le menu affiché lors d’un clic droit sur l’un des formats d’archive récemment pris en charge n’avait pas d’option d’extraction comme pour les fichiers zip.

Disque de développement Résolution d’un problème où les disques de développement pourraient ne pas se monter automatiquement après la mise à niveau vers une nouvelle version, ce qui empêchait les applications d’y accéder. Amélioration des messages d’erreur si les disques de développement échouent lors du formatage. Résolution d’un problème lié à l’utilisation des disques de développement, ce qui pouvait provoquer une panne avec un piège de données non valide lors de la mise à niveau (puis la mise à niveau serait annulée).

Fonds d’écran HDR Résolution d’un problème qui pouvait provoquer des plantages sporadiques de explorer.exe lors de l’utilisation d’un fond d’écran HDR.

Narrateur Résolution d’un problème où Narrateur ne lisait pas différents éléments de liste dans une liste déroulante sur différentes pages Web lors de la navigation avec les flèches haut et bas. Résolution d’un problème où Narrateur annonçait incorrectement les listes déroulantes comme en lecture seule même lorsque les utilisateurs pouvaient réellement sélectionner des valeurs différentes dans les éléments de liste déroulante. Résolution du problème où Narrateur ne prononçait pas l’état coché et non coché des boutons radio mais annonçait sélectionné pour chaque élément. Résolution d’un problème où Narrateur annonçait des informations obsolètes lors de la navigation dans un sélecteur de date/heure en utilisant les touches fléchées. Résolution d’un problème où Narrateur annonçait incorrectement les contenus de la cellule précédente et de la cellule actuelle lors de la navigation dans un tableau à l’aide des touches fléchées droite et gauche. Résolution d’un problème où Narrateur annonçait incorrectement le titre de la fenêtre précédente même après avoir navigué vers un contrôle interne. Résolution d’un problème où Narrateur lisait tout un paragraphe lorsqu’il était invoqué par la flèche vers le haut dans un document Word en ligne. Résolution d’un problème où Narrateur annonçait incorrectement le dernier mot du paragraphe précédent lorsque le nouveau paragraphe commençait par un signe de ponctuation. Résolution d’un bug où Narrateur n’annonçait pas le caractère supprimé lors de l’utilisation de la touche de retour arrière dans certains champs de texte sur le web. Résolution d’un problème dans Narrateur où lors de la saisie d’un numéro dans le champ de saisie CVV, Narrateur doit seulement annoncer « caché », au lieu de « CVV edit, caché nouvelle ligne sélectionnée ». Résolution d’un problème où Narrateur n’est pas capable de détecter les en-têtes différents sur certaines pages Web en mode de balayage tout en utilisant la touche « h » pour naviguer. Résolution d’un problème où la navigation avec les flèches de mode de balayage de Narrateur a sauté le premier élément dans le conteneur. Résolution d’un problème où Narrateur saute le premier élément après la navigation via un repère en utilisant la touche « d » en mode de balayage. Résolution d’un problème où le focus de Narrateur ne se déplaçait pas au-delà de la première case à cocher s’il y avait une liste de cases à cocher lorsque l’on utilise les touches fléchées haut et bas en mode de balayage. Résolution d’un problème où Narrateur n’activait pas une liste déroulante lors de la navigation à l’aide des touches fléchées haut et bas et de la touche Entrée/Espace pour l’activer en mode de balayage. Résolution d’un problème où Narrateur réduisait les listes déroulantes en mode de balayage lors de la navigation avec les flèches haut et bas. Résolution d’un problème où les commandes de navigation ne s’exécutaient pas comme prévu dans une boîte de dialogue lorsque vous entrez dans la boîte de dialogue une deuxième fois. Résolution d’un problème où la fonction de recherche de Narrateur ne fonctionnait pas de manière cohérente sur les pages Web lors de l’utilisation de la combinaison de touches Narrateur + Ctrl + F.

Entrée Résolution d’un problème où la saisie avec les IME japonais et chinois ne se déroulait pas comme prévu dans certaines applications lors des derniers vols lorsque vous aviez sélectionné l’option d’utilisation de la version précédente de l’IME. Si vous continuez à rencontrer des problèmes avec cette version installée, veuillez envoyer un retour d’information. Résolution d’un problème où lors de l’écriture dans un champ de texte avec l’outil d’écriture manuscrite, si vous écriviez en chinois, certains caractères étaient perçus comme des touches et ne fonctionnaient pas. Résolution d’un problème où l’écriture dans un champ de texte lors de l’exécution de la loupe ne fonctionnait pas bien car l’écriture manuscrite était décalée.

Autres Résolution d’un problème où la suppression d’un moniteur lorsqu’il était connecté à un PC Cloud pouvait entraîner un écran noir avec seulement une souris visible dans les versions récentes. Apporté certaines corrections pour améliorer le fonctionnement de la boîte de dialogue avec les lecteurs d’écran, ainsi que pour résoudre d’autres problèmes d’accessibilité.



Si votre PC exécute Windows 11 avec le canal de développement dans le programme Windows Insider Preview, vous pouvez installer la nouvelle version de prévisualisation de mise à jour sur votre système. Vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > Windows Update > Rechercher des mises à jour.

