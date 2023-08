Xiaomi a présenté le nouveau chien-robot de génération, Xiaomi CyberDog 2

Xiaomi CyberDog 2 est la prochaine génération du chien robot intelligent CyberDog de Xiaomi. Beaucoup de nouveaux produits (Xiaomi MIX FOLD 3, Xiaomi Pad 6 Max, Xiaomi Smart Band 8 Pro et CyberDog 2) ont été présentés par Lei Jun lors de l’événement de lancement de Xiaomi qui a eu lieu hier. CyberDog est à la pointe des nouvelles innovations technologiques, ce robot avancé ouvre une nouvelle ère en matière de robotique avec ses capacités d’intelligence artificielle avancées et ses caractéristiques réalistes. Dans le monde en développement, les robots sont devenus très populaires ces derniers temps. Introduit par les ingénieurs de l’Académie Xiaomi en 2021, CyberDog est le premier chien robotique intelligent de cette série. CyberDog 2 poursuit cette série avec de grandes améliorations.

Caractéristiques, prix et plus de Xiaomi CyberDog 2

Il y a deux ans, Xiaomi a présenté son premier chien robot intelligent, Xiaomi CyberDog. En combinant intelligence, caractéristiques réalistes et un écosystème open source collaboratif, le chien robot intelligent Xiaomi CyberDog est à l’avant-garde des avancées qui pourraient remodeler notre façon d’interagir avec la technologie robotique. La première génération de Xiaomi CyberDog ne ressemblait pas à un chien comme on le disait à l’époque. Mais avec CyberDog 2, le design a été entièrement repensé et a pris la forme d’un Doberman. Plus petit que la génération précédente, ce chien-robot est effectivement de la taille d’un Doberman. mais ils ne sont pas similaires en poids, seulement 8,9 kg. Xiaomi CyberDog 2 a une taille compacte et est équipé du cyber-engrenage Micro spécialement conçu par Xiaomi.

Les micro-actionneurs CyberGear développés en interne par Xiaomi améliorent la mobilité du robot. De cette façon, CyberDog 2 peut effectuer des manœuvres plus complexes telles que des culbutes continues et une récupération après une chute. Ce chien-robot, qui dispose de 19 capteurs pour la vision, le toucher et l’ouïe, dispose également d’un système de prise de décision. Bien sûr, Xiaomi CyberDog 2 peut faire tout cela grâce aux informations des capteurs internes et des caméras. Associé à des fonctionnalités telles que la stabilité dynamique, la récupération après une chute et une vitesse de course de 1,6 m/s, Xiaomi CyberDog 2 offre une apparence et une mobilité réalistes.

Le système de détection et de prise de décision de Xiaomi CyberDog 2 est composé de 19 capteurs différents et lui permet de se déplacer de manière impressionnante grâce à ses capacités de vision, de toucher et d’ouïe. Dans ce contexte, le chien robot intelligent dispose de plusieurs fonctionnalités, notamment une caméra RGB, une caméra interactive alimentée par l’IA, 4 capteurs de temps de vol (ToF), un capteur LiDAR, une caméra de profondeur, un capteur ultrasonique, un capteur à lentille fisheye, un capteur de force et deux capteurs à bande ultra-large (UWB). L’un des objectifs déclarés du fabricant pour CyberDog 2 est également de le rendre open source. En proposant ses outils de programmation et ses capacités de détection de chien, Xiaomi espère convaincre les développeurs de créer des programmes dédiés au Xiaomi CyberDog 2.

Le Xiaomi CyberDog 2 sera disponible pour environ 1 789 $, un prix idéal pour un produit si high-tech. En conséquence, ce travail est vraiment admirable car Xiaomi continue de se maintenir en tête de l’ère technologique. Alors, que pensez-vous du Xiaomi CyberDog 2 ? Vous pouvez trouver d’autres produits lancés ici. N’oubliez pas de commenter ci-dessous et restez à l’écoute pour plus d’informations.

