Améliorez votre niveau de forme avec le Xiaomi Smart Band 8 Pro

La Xiaomi Smart Band 8 a connu un immense succès. Après son lancement exclusif en Chine, ce tracker de fitness a finalement été lancé sur le marché mondial. Et cela a rendu le bracelet très populaire parmi les amateurs de fitness. Eh bien, si vous l’avez manqué pour une quelconque raison, vous voudrez jeter un coup d’œil à la Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Comme son nom l’indique, il s’agit de la version améliorée de la Smart Band 8 régulière. La Xiaomi Smart Band 8 Pro vous offre un plus grand écran, un GPS intégré, de nombreux modes sportifs préchargés, 100 cadrans de montre et la technologie NFC pour effectuer des paiements sans fil. Dans l’ensemble, la version Pro de la Smart Band 8 tient son nom et offre des améliorations significatives.

Principales caractéristiques de la Xiaomi Smart Band 8 Pro

Un des points forts de la Smart Band 8 Pro est son bel écran. Il mesure 1,74 pouces et a une résolution de 336 x 480 px. Et comme il s’agit d’un écran AMOLED, tous les textes et les couleurs apparaissent vibrants et nets. De plus, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, la navigation dans l’interface utilisateur est particulièrement fluide.

De plus, l’écran de la Xiaomi Smart Band 8 Pro est plus lumineux que celui de son prédécesseur. Il peut atteindre jusqu’à 600 nits, tandis que le prédécesseur ne pouvait offrir que 500 nits de luminosité maximale. Grâce à cela, vous pouvez voir les textes à l’écran un peu mieux dans des conditions extérieures.

Alors que la Smart Band 8 Pro est plus lourde que son prédécesseur, elle présente un design (form factor) plus mince. Elle pèse 22,5 grammes et mesure 9,9 mm d’épaisseur. Le tracker de fitness est également exceptionnellement durable. Il est doté d’un verre Gorilla Glass sur le dessus et possède une résistance à l’eau 5ATM.

La Xiaomi Smart Band 8 Pro offre également une meilleure autonomie de batterie. Elle peut durer jusqu’à 14 jours avec une seule charge. Et comme son prédécesseur, le bracelet dispose d’un GPS intégré, ce qui vous permet de faire de l’exercice en plein air sans avoir à transporter votre téléphone. De plus, les nouveaux capteurs d’oxygène dans le sang sont plus précis et il y a la technologie NFC pour les paiements sans fil.

La Smart Band 8 Pro est actuellement disponible sur le marché chinois, au prix de 400 CNY. Cela équivaut à environ 55 dollars américains. Et comme son prédécesseur, il devrait bientôt arriver sur les marchés mondiaux.

