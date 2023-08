Le modèle de base de l’iPhone 14 dépasse les modèles Pro au deuxième trimestre, alors que les acheteurs premium se tournent vers l’avenir

Un nouveau rapport suggère que l’iPhone 14 de base a dépassé les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max au cours du deuxième trimestre de l’année. Apple a cependant continué à occuper les quatre premières places en termes de revenus des smartphones OLED, Samsung n’occupant que la cinquième place.

Au trimestre précédent, l’iPhone 14 Pro Max avait enregistré le plus grand nombre d’expéditions, malgré le fait d’être le modèle le plus cher vendu par Apple…

Les premiers acheteurs ont tout misé sur les modèles Pro

Dès le début, les acheteurs d’iPhone ont estimé qu’il valait la peine de payer plus pour les fonctionnalités supplémentaires des deux modèles Pro. L’écran toujours allumé, Dynamic Island et la caméra de 48MP ont été irrésistibles pour la plupart des premiers acheteurs de l’iPhone 14.

En effet, les avis sur le modèle de base de l’iPhone 14 étaient presque unanimes pour recommander de ne pas l’acheter ! L’opinion consensuelle était que vous devriez soit dépenser plus pour obtenir le Pro, soit moins pour obtenir l’iPhone 13 presque identique.

Apple s’attendait également à ce que les acheteurs dépensent plus. On rapporte que l’entreprise s’attendait à ce que 85% des commandes d’iPhone 14 soient pour l’un des deux modèles Pro, et cette confiance semblait bien placée, car l’entreprise n’a pas réussi à suivre la demande.

Malgré le fait d’être le modèle le plus cher de la gamme, l’iPhone 14 Pro Max s’est avéré être le best-seller du premier trimestre de l’année, devant l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 13 et l’iPhone 14.

L’iPhone 14 de base a dépassé les modèles Pro

Au deuxième trimestre, une chose n’a pas changé : Quatre des cinq smartphones OLED les plus vendus étaient toujours des iPhones – mais l’équilibre s’est déplacé vers les modèles moins chers.

Les dernières statistiques sont des mesures indirectes, mesurant en réalité les revenus obtenus par les fournisseurs d’OLED auprès des fabricants de smartphones. Mais en ce qui concerne la répartition changeante entre les modèles, c’est un bon indicateur.

Wccftech rapporte les statistiques de Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Dans le dernier rapport d’expédition OLED pour le deuxième trimestre de 2023, l’iPhone 14 moins cher a finalement obtenu une part de marché mondiale plus élevée que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, devenant le téléphone le plus vendu sur cette période.

iPhone 14 : 15,3%

iPhone 13 : 11,1%

iPhone 14 Pro Max : 10,7%

iPhone 14 Pro : 9,2%

Samsung S23 Ultra : 5,2%

Une explication évidente

L’explication à cela semble évidente. Ceux qui optent pour les modèles Pro ont tendance à acheter tôt dans le cycle de vie. La plupart des lecteurs de Netcost-security.fr, par exemple, ont tendance à passer leur commande le premier jour, tandis que d’autres le feront dans les premiers mois.

En arrivant au deuxième trimestre de l’année, qui se termine en juin, les acheteurs haut de gamme anticipent déjà la gamme iPhone 15. Ainsi, les ventes d’iPhone sont faites à des acheteurs moins exigeants qui ne se soucient pas d’attendre de nouvelles fonctionnalités.

Photo : Thai Nguyen/Unsplash

