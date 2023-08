La troisième mise à jour de MIUI 14 basée sur Android 14 a été publiée.

Dans une démarche d’innovation et d’amélioration de l’expérience utilisateur, Xiaomi a publié la troisième mise à jour pour MIUI 14 basé sur Android 14. Cette mise à jour récente rapproche les passionnés d’Android des dernières fonctionnalités et améliorations offertes par le système d’exploitation Android 14. Les utilisateurs de Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi Pad 6 sont gâtés car ils peuvent maintenant accéder à la très attendue mise à jour Android 14 Beta 3. Cependant, avant de se plonger dans cette mise à jour, il y a quelques points importants à garder à l’esprit.

Xiaomi Android 14 Beta 3 Changelog

Android 14 Beta 3 est publié pour les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi Pad 6 après les appareils Google Pixel. Voici les nouvelles fonctionnalités et changements.

Animations plus rapides

Interface utilisateur et expérience utilisateur plus rapides

Dernière version d’Android 14

Mise à jour de sécurité de juin

Installation d’Android 14 Beta 3 sur Xiaomi

Comme pour toute mise à jour majeure du logiciel, il est essentiel de prendre les précautions nécessaires pour protéger vos données. Avant de passer à Android 14 Beta 3, il est vivement recommandé aux utilisateurs de sauvegarder leurs données. Cette mesure de précaution garantit que, en cas de problème imprévu lors du processus de mise à jour, vos fichiers importants, paramètres et applications restent sécurisés. Que vous choisissiez de sauvegarder vos données dans le cloud ou sur un périphérique de stockage externe, cette étape permet d’éviter toute perte de données potentielle.

Prérequis de déverrouillage de l’amorçage :

Pour installer et flasher Android 14 Beta 3, un chargeur d’amorçage déverrouillé est requis. Le chargeur d’amorçage est le logiciel initial qui se charge lors de la mise sous tension d’un appareil. Un chargeur d’amorçage déverrouillé permet aux utilisateurs d’installer un micrologiciel personnalisé et d’apporter des modifications plus importantes au logiciel de leur appareil. Il est important de noter que le déverrouillage du chargeur d’amorçage peut avoir des implications en termes de sécurité et peut annuler la garantie. Les utilisateurs doivent prendre soin de prendre en compte ces facteurs avant de procéder au processus de déverrouillage.

Télécharger Android 14 Beta 3 pour Xiaomi

Les liens de téléchargement sont disponibles uniquement en tant que ROM Fastboot. La région de la ROM est la Chine.

La mise à jour Android 14 Beta 3 apporte une multitude d’améliorations et de fonctionnalités auxquelles les utilisateurs peuvent s’attendre sur leurs appareils Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi Pad 6. Des optimisations de performance améliorées aux nouveaux éléments visuels et fonctionnalités, cette mise à jour vise à offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus raffinée.

En conclusion, la sortie d’Android 14 Beta 3 pour les appareils Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi Pad 6 marque une étape importante vers l’adoption des dernières avancées de la technologie Android. Cependant, les utilisateurs doivent donner la priorité à la sécurité des données en sauvegardant leurs données avant la mise à niveau et être conscients de la nécessité d’un chargeur d’amorçage déverrouillé pour flasher cette mise à jour. En suivant ces directives, les utilisateurs peuvent explorer en toute confiance la mise à jour Android 14 Beta 3 et profiter de ses avantages tout en assurant la sécurité de leurs données précieuses.

