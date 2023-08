Rapport de Sony : Ventes solides de la PS5, baisse des téléphones mobiles.

Sony a récemment publié son rapport trimestriel pour les mois d’avril à juin, correspondant au premier trimestre de l’exercice fiscal de la société. Le rapport a révélé une augmentation remarquable de 33% des ventes globales, largement stimulée par les activités de jeux et de services réseau, de musique, d’imagerie et de services financiers.

Bien que le rapport ne divulgue pas le nombre exact de consoles expédiées au cours de cette période, il révèle une croissance importante de 27% par rapport à l’année précédente pour la division des jeux et services réseau. De plus, nous prévoyons une poursuite de la hausse des ventes dans les mois à venir.

Rapport du premier trimestre de Sony : Hausse des ventes de la PS5, difficultés sur le marché des mobiles

De même, aucun chiffre précis concernant les ventes de smartphones Xperia n’a été fourni pour la période d’avril à juin. Cependant, le segment Divertissement, Technologie et Services a enregistré une baisse de 12% par rapport à l’année précédente.

Malheureusement, les prévisions pour certaines divisions de Sony semblent moins prometteuses. La division Pictures a été affectée par des grèves du Writers Guild of America et du Screen Actors Guild aux États-Unis. Par conséquent, ils retarderont le lancement et le développement de films et de séries télévisées jusqu’à la résolution de ces conflits sociaux.

De plus, le secteur de l’imagerie connaît une tendance à la baisse en raison du déclin mondial des ventes de smartphones. Sony, l’un des principaux fournisseurs de capteurs d’appareils photo, ressent les effets de ce déclin.

Sur une note plus positive, la division jeux constitue une source de revenus importante. Les prévisions de revenus pour l’exercice fiscal, qui se termine le 31 mars 2024, ont été révisées à la hausse de 6,1%. Cette révision est attribuée aux ventes supérieures aux attentes de divers titres, y compris des jeux tiers tels que Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage et l’extension Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

En résumé, le rapport trimestriel de Sony pour le premier trimestre met en évidence une augmentation substantielle des ventes globales, principalement due au secteur des jeux et des services réseau. Cependant, des défis se profilent pour d’autres divisions, tels que le divertissement et l’imagerie, qui pourraient avoir un impact sur les performances futures de l’entreprise.

