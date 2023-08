Le test ultime de durabilité : Test de flexion du Samsung Galaxy Z Fold5

Voici une scène que nous avons tous déjà vue. Un nouveau smartphone arrive sur le marché, suivi d’un intervalle relativement court avant de subir le redoutable test de durabilité. Une fois de plus, ce rituel familier se déroule. Cette fois-ci, le projecteur est braqué sur la dernière offre de Samsung, le Galaxy Z Fold5, un smartphone pliable de grande taille récemment annoncé.

Le suspense monte alors que l’appareil affronte une série de défis : rayures, brûlures et flexions. La question qui préoccupe tout le monde est de savoir s’il sortira indemne. Pour ceux qui cherchent une réponse, préparez du popcorn, cliquez sur « Lire » ci-dessous et assistez au procès.

En revanche, pour ceux qui préfèrent un compte rendu écrit, continuez à lire. Comme prévu, l’écran externe possède une couche de verre, qui présente une résistance aux rayures jusqu’au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs, avec des rainures plus prononcées apparaissant au niveau 7.

Le Galaxy Z Fold5 de Samsung : Le Test de Durabilité Révèle un Extérieur Robuste

Cependant, l’histoire prend un tournant avec l’écran interne. Pour faciliter son mécanisme de pliage, un protecteur en plastique non remplaçable recouvre en permanence l’écran. Comme prévu, cette couche de plastique succombe aux rayures au niveau 2, avec des rainures plus profondes devenant évidentes au niveau 3. Le cadre et la charnière de l’appareil sont fabriqués en aluminium durable, tandis que même les boutons présentent une composition métallique.

Exposée à une flamme nue, la couche supérieure en plastique de l’écran interne se liquéfie après environ 10 secondes. L’écran externe, bénéficiant de sa composition en verre, offre une résistance légèrement supérieure. Malheureusement, la performance du capteur d’empreintes digitales devient irrégulière après avoir subi des rayures.

Lorsqu’il est soumis à une rafale de poussière et de saleté, le téléphone reste imperturbable. Même lorsqu’il est plié en position fermée, il reste impénétrable. Remarquablement, il en va de même lorsque l’appareil est ouvert et plié vers l’arrière. Cette réalisation se distingue de manière significative, compte tenu du mécanisme de pliage inhérent du téléphone. À noter que des concurrents tels que le Google Pixel Fold et le Motorola Razr 40 Ultra ont échoué lors de tests similaires. Le Galaxy Z Fold5, en revanche, défie les probabilités, ressort triomphant et mérite des acclamations.

En conclusion, le Galaxy Z Fold5 de Samsung s’affirme comme un témoignage à la fois de l’innovation et de l’ingénierie robuste. L’écran externe du téléphone, renforcé par du verre, présente une résistance aux rayures louable, tandis que l’écran interne navigue entre flexibilité et durabilité. Les composants métalliques de l’appareil contribuent à sa robustesse, du cadre aux boutons. De plus, la navigation réussie à travers le feu, les rayures et les flexions souligne sa résilience, le positionnant comme un concurrent remarquable dans le monde compétitif des smartphones pliables.

Voici un rappel des caractéristiques du smartphone.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold5

Écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces (2176 x 1812 pixels) QXGA+, format 21,6:18, 374ppi, taux de rafraîchissement adaptatif de 1~120 Hz, HDR10+, luminosité maximale de 1750 nits

Écran de couverture Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces (2316 x 904 pixels) au format 23,1:9 HD+, 402ppi, taux de rafraîchissement adaptatif de 48~120 Hz, protection Corning Gorilla Glass Victus 2

Plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 jusqu’à 3,36 GHz Octa-Core avec GPU Adreno 740

12 Go de RAM LPDDR5X, stockage de 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0)

Android 13 avec One UI 5.1.1

Double SIM (nano + nano) et eSIM

Appareil photo principal de 50 MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF) + ultra grand-angle de 12 MP à 123˚ (f/2.2, 1,12 μm) + téléobjectif de 10 MP (f/2.4, 1,0 μm, OIS, PDAF, zoom optique 3x), zoom spatial 30X

Appareil photo frontal de 10 MP avec une ouverture de 1,22 μm, f/2,2 ; 4 MP sous l’écran (f/1,8, 2,0μm, FOV : 80˚)

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Résistant à l’eau (IPX8)

Dimensions plié : 154,9 x 67,1 x 13,4 mm, déplié : 154,9 x 129,9 x 6,1 mm ; Poids : 253 g

5G, Double SIM 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS avec GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie de 4400 mAh avec charge filaire de 25 W et charge sans fil de 15 W (WPC et PMA), charge sans fil inversée de 4,5 W

Actualité mobile et vidéo du moment