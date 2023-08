MIUI 15 Déchaîné : Découvrez la nouvelle interface Android de Xiaomi

Hier, lors d’un événement important organisé en Chine, Xiaomi a finalement levé le voile sur MIUI 15. Cette nouvelle version du logiciel smartphone de l’entreprise a été très attendue par les fans, mais les détails exacts de sa sortie restent encore flous.

Pendant l’événement, les représentants de Xiaomi ont honoré la scène, éclairant brièvement la prochaine itération de leur logiciel. L’air de mystère entourant MIUI 15 a été intentionnellement préservé, laissant les participants impatients de découvrir ses secrets.

Brisant le suspense, Xiaomi a dévoilé le logo de MIUI 15. Cette fois, l’entreprise a adopté une nuance rose éclatante en arrière-plan, avec un « 5 » blanc frappant en plein centre.

Xiaomi dévoile MIUI 15 : Un aperçu du futur des smartphones Xiaomi

Une lueur de certitude est apparue sur scène lorsque l’annonce a révélé que le Redmi K60 Ultra serait parmi les premiers destinataires de MIUI 15. Toutefois, la question de savoir si cet appareil mènera la marche en présentant le nouveau logiciel ou simplement rejoindra les rangs pionniers reste sans réponse.

Ainsi, pour les futurs acheteurs du Redmi K60 Ultra, l’attrait d’être à l’avant-garde des innovations de MIUI 15 est indéniable. De plus, le même sentiment d’anticipation s’étend aux consommateurs européens, attendant les débuts du Xiaomi 13T Pro, qui sera un homonyme parallèle du même appareil.

De plus, l’arrivée imminente de MIUI 15 annonce l’aube d’une nouvelle ère pour les utilisateurs de smartphones Xiaomi. L’anticipation collective provient de la conviction que cette interface remaniée apportera une multitude d’améliorations à plusieurs niveaux, promettant une expérience quotidienne utilisateur comme jamais auparavant.

De plus, et surtout, un remaniement visuel des icônes du logiciel est mis en avant. De plus, ce lifting est destiné à revitaliser l’interface utilisateur en lui offrant une esthétique fraîche et moderne. De plus, l’anticipation de ce changement cosmétique est équivalente à l’excitation entourant les améliorations et les nouvelles fonctionnalités auxquelles on s’attend de la part de MIUI 15.

En résumé, MIUI 15 promet d’élever l’expérience du smartphone Xiaomi à des sommets sans précédent. L’événement en Chine ne nous a peut-être offert qu’un aperçu, mais les ondes d’excitation qu’il a envoyées à travers la communauté Xiaomi sont palpables. Alors que les utilisateurs attendent avec impatience, le potentiel de MIUI 15 pour redéfinir les interactions avec les smartphones est indéniable.

Smartphones compatibles avec MIUI 15

Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Redmi

Redmi Note 11T Pro/Pro+

Redmi Note 11R

Redmi Note 12 Speed

Redmi Note 12 Turbo Edition

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Redmi Note 12 Discovery Edition

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi Pad

POCO

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4

POCO F4 GT

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO X4 Pro

POCO X4 GT

POCO M5

POCO M5s

