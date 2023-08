Xiaomi dévoile une télévision intelligente de 100 pouces, révolutionnaire

Xiaomi a lancé un nouvel téléviseur intelligent extraordinaire qui est sur le point de battre des records. Le Xiaomi TV S Pro 100 est un téléviseur massif avec un écran gigantesque de 100 pouces et une luminosité maximale impressionnante de 1 000 nits. Ce téléviseur intelligent a été dévoilé en Chine, le pays d’origine du fabricant chinois.

Ce téléviseur colossal est le plus grand jamais produit par Xiaomi et suscite beaucoup d’excitation dans le monde entier. Beaucoup espèrent qu’il sera disponible en Europe. Jetons un coup d’œil de plus près aux caractéristiques remarquables de ce nouveau téléviseur.

Le Xiaomi TV S Pro 100 possède un écran énorme de 100 pouces, ce qui en réalité le plus grand téléviseur intelligent de Xiaomi. Il peut être installé selon trois modes différents : fixé au mur, placé sur son support ou monté sur une console centrale mobile. Avec son écran expansif, il a la capacité de remplir un mur entier d’images et de couleurs vibrantes.

Présentation de la dernière percée de Xiaomi : le téléviseur intelligent géant de 100 pouces

Une des caractéristiques les plus remarquables de la Xiaomi TV S Pro 100 est son contrôle précis du rétroéclairage, avec 384 zones de contrôle indépendantes. Il offre également un taux de contraste dynamique de 1 million à 1. Assurant des couleurs profondes, un noir parfait et une représentation des couleurs vives.

Le téléviseur comprend un capteur de luminosité qui ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage ambiantes. Cette adaptation à l’environnement est l’un des principaux avantages de ce téléviseur intelligent.

De plus, le Xiaomi TV S Pro 100 prend en charge un taux de rafraîchissement élevé pouvant atteindre 144 Hz. Assurant une fluidité des mouvements, ce qui est particulièrement bénéfique pour regarder du contenu dynamique et jouer à des jeux. En mode compétitif, le taux de rafraîchissement atteint un impressionnant 240 Hz.

En termes de reproduction des couleurs, le téléviseur couvre 94% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et propose plus d’un milliard de couleurs. Il offre également une température de couleur adaptable en fonction du contenu et de l’environnement, offrant une expérience de visionnage plus immersive.

Le Xiaomi TV S Pro 100 est certifié AMD FreeSync. Il garantit une lecture de contenu à faible latence, d’environ 4 ms. Il dispose également de deux entrées HDMI 2.1 pour minimiser la latence d’entrée.

Pour l’audio, le téléviseur est équipé de huit unités sonores totalisant une puissance sonore de 30 W. En plus de prendre en charge Dolby Vision et Dolby Panorama, améliorant l’expérience audiovisuelle.

Sous le capot, le téléviseur est alimenté par un processeur quad-core avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Ce qui en réalité l’un des téléviseurs intelligents les plus puissants sur le marché.

Le Xiaomi TV S Pro 100 coûte 17 999 yuans (environ 2 506 dollars) et est actuellement disponible uniquement en Chine, sans informations sur sa disponibilité potentielle dans d’autres régions.

