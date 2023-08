Meilleures montres connectées avec GPS : Suivi précis et toujours à destination

La plupart des montres connectées disponibles aujourd’hui sont équipées d’un GPS. C’est une bonne chose car cela te permet de suivre tes activités sportives sans avoir besoin de ton smartphone. Lorsque tu fais du jogging, tu n’as donc plus besoin de prendre ton téléphone avec toi. Certaines smartwatches sont même équipées de modules GPS particulièrement puissants pour une précision accrue – par exemple lors de la randonnée ou de l’alpinisme. Cependant, fais attention si tu envisages d’acheter une smartwatch avec GPS.

Les smartwatches suivantes avec GPS sont connues pour leur précision et leurs modules GPS de haute qualité…

Apple Watch Ultra : système GPS double fréquence

La montre Apple la plus chère utilise un système à double fréquence. Plus précisément, deux bandes GPS (L1 et L5) assurent une connexion optimale aux satellites. Le GPS L5 réduit les erreurs et peut fournir un signal régulier même dans les environnements avec de profondes vallées.

Apple promet également une grande efficacité énergétique et des « calculs extrêmement précis » de la distance, de la vitesse et des itinéraires. Cela est rendu possible par une combinaison des données collectées des deux bandes GPS. Cela fonctionne particulièrement bien dans les espaces urbains. Cependant, l’autonomie de la batterie reste jusqu’à 36 heures (avec une utilisation moyenne et une heure de suivi GPS par jour).

Astuce : Pour une utilisation quotidienne, les Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE, qui disposent d’un simple module GPS avec bande L1, conviennent également.

Avantages Inconvénients ✅ GPS double bande (L1, L3) ❌ incompatible avec les smartphones Android ✅ montre intelligente de haute qualité pour toutes les occasions ❌ prix très élevé ✅ interaction idéale avec l’iPhone ✅ grande variété d’applications

➡️ Voir l’offre Apple Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch5 Pro : longue autonomie en mode suivi GPS

La Samsung Galaxy Watch5 Pro, comme la plupart des smartwatches avec GPS, est équipée d’une seule bande GPS (L1), mais elle offre un avantage : tu peux enregistrer un suivi GPS pendant 20 heures d’affilée sans interruption. Cela peut être important pour les athlètes de l’extrême. Avec une utilisation normale, la smartwatch atteint environ 80 heures – ce qui est un très bon score pour une montre avec le système d’exploitation WearOS.

La Galaxy Watch5 Pro offre un suivi GPS long. (Photo : Samsung)

Par ailleurs, la Samsung Galaxy Watch5 Pro offre une navigation pratique avec prise en charge du format GPX, une fonction de retour de piste et des commandes vocales lors de la randonnée ou du vélo.

Alors que la Watch5 Pro est recommandée pour les amateurs de plein air, le modèle sœur – la Galaxy Watch5 – convient davantage à un usage quotidien. Les modules GPS sont identiques, mais l’autonomie en mode suivi est nettement plus longue sur la version Pro.

Avantages Inconvénients ✅ 20 heures de suivi GPS continu possible ❌ fonctionnalités complètes uniquement avec les smartphones Samsung ✅ fabrication de qualité ❌ incompatible avec l’iPhone ✅ grande variété d’applications

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy Watch5 Pro

Amazfit GTS 4 : double GPS et idées intelligentes

La Amazfit GTS 4 peut ne pas être la meilleure montre connectée dans tous les domaines, comme nous l’avons constaté dans notre test. Cependant, nous avons été convaincus par son module GPS. Le fabricant chinois le décrit comme une «antenne GPS double bande à polarisation circulaire, la première de l’industrie». Comme l’Apple Watch Ultra, tu as accès à deux bandes GPS et à une détermination de position en 6 dimensions. Lors de notre test, cela s’est révélé étonnamment précis.

L’Amazfit GTS 4 propose un bon module GPS. (Photo : Netcost)

Si tu souhaites personnaliser ta smartwatch, les fonctionnalités d’économie d’énergie de l’Amazfit GTS 4 sont intéressantes. Tu peux activer un mode GPS (temps réel) particulièrement précis, qui nécessite une nouvelle charge de batterie après 16 heures. Si une synchronisation continue ou sporadique de ta position te suffit, d’autres modes (équilibré, mode GPS économique) sont disponibles. Cela indique donc que, même avec la GTS 4, tu peux suivre des itinéraires GPS pendant longtemps sans problème.

La planification d’itinéraires, la navigation en temps réel, l’importation de fichiers GPX, tout cela est possible avec l’Amazfit GTS 4. Parallèlement, un algorithme corrige automatiquement les itinéraires de course, par exemple lorsque tu cours des tours sur un terrain de sport.

Avantages Inconvénients ✅ bon module GPS à double bande ❌ menus pas toujours optimaux ✅ modes d’économie d’énergie spécifiques au GPS ❌ offre d’applications limitée ✅ longue autonomie de la batterie

➡️ Voir l’offre Amazfit GTS 4

Garmin Fenix 7 Pro Solar : montre de sport avec GPS professionnel

On peut dire que la Garmin Fenix 7 Pro Solar est représentative de nombreuses montres de sport et smartwatches de Garmin. Tout comme la Garmin Instinct 2X Solar, déjà largement appréciée dans notre test, la Fenix 7 Pro est dotée d’une détermination de position multifréquence. La technologie appelée SatIQ passe automatiquement entre les modes GPS pour obtenir le meilleur signal possible tout en maximisant l’autonomie de la batterie. De plus, la montre utilise des systèmes satellitaires mondiaux, y compris GPS, Glonass ou Galileo, pour déterminer ta position de la meilleure façon possible.

La Garmin Fenix 7 Pro Solar te permet d’accéder à des données GPS telles que la distance, le temps et le rythme, qui sont toutes intégrées à tes statistiques et à tes graphiques.

La Fenix 7 Pro Solar est une montre de sport d’extérieur qui met l’accent sur la stabilité et une longue autonomie de la batterie. En mode GPS (suivi continu), elle dure jusqu’à 57 heures et avec la charge solaire, elle peut même durer jusqu’à 73 heures. Tu peux choisir si tous les systèmes satellitaires doivent être actifs ou si seul le GPS doit être utilisé. Garmin te donne beaucoup de liberté ici.

Avantages Inconvénients ✅ grande précision GPS ❌ davantage de montre de sport que de smartwatch ✅ nombreux modes d’économie d’énergie GPS/satellite ❌ prix élevé ✅ longue autonomie de la batterie

➡️ Voir l’offre Garmin Fenix 7 Pro Solar

GPS connecté vs GPS : La différence importante

Certains fabricants n’incluent pas de GPS dans leurs smartwatches, comme Withings avec la ScanWatch ou Garmin avec la série VivoSmart. Et pourtant, on parle de « Connected GPS ». Il s’agit en réalité d’un stratagème marketing, car ces montres-bracelets et trackers de fitness utilisent la technologie Bluetooth pour se connecter aux données GPS de ton smartphone. En d’autres termes, sans téléphone, il n’est pas possible d’obtenir un suivi précis et une détermination de la position.

La ScanWatch ne dispose que du Connected GPS. (Photo : Withings)

Cela peut être acceptable pour certains trackers bon marché, mais pour les utilisateurs plus ambitieux, des montres avec des modules GPS complets sont recommandées. Surtout si tu veux parfois laisser ton smartphone à la maison.

Lors de l’achat, assure-toi donc de savoir si la smartwatch dispose d’un « vrai » GPS ou s’il s’agit du « Connected GPS ». Parfois, les fabricants utilisent des termes similaires comme « connectivité GPS » ou le terme trompeur de « connexion GPS ».

Quels sont les autres systèmes satellitaires en dehors du GPS ?

Le système de navigation par satellite le plus connu et le plus répandu est Navstar GPS, abrégé en GPS, des États-Unis. Depuis le milieu des années 1990 environ, il est utilisé dans les systèmes de navigation des voitures et des téléphones mobiles. Le GPS est désormais presque indispensable dans les smartphones et les wearables – du moins dans le monde occidental. En Fédération de Russie, c’est le système concurrent Glonass qui est important, et en Chine, c’est Beidou.

Les systèmes satellitaires européen Galileo et japonais Quasi-Zenith Satellites System (QZSS) ne sont pas encore bien établis.

Une extension du GPS est l’A-GPS. Ici, les appareils mobiles tels que les smartphones et les smartwatches avec un module radio intégré utilisent également les données de position de la cellule de téléphonie mobile pour fournir des résultats plus précis.

Ce qu’il faut regarder lors de l’achat d’une smartwatch GPS

Toutes les smartwatches GPS ne se valent pas – voici quelques conseils de base à prendre en compte avant d’acheter :

Système satellitaire : Si tu fais un tour du monde, ta smartwatch devrait prendre en charge le GPS, le Glonass et le Beidou. C’est le cas de la plupart des montres GPS.

Si tu fais un tour du monde, ta smartwatch devrait prendre en charge le GPS, le Glonass et le Beidou. C’est le cas de la plupart des montres GPS. Autonomie de la batterie : Le suivi continu de ta position, par exemple lors de l’entraînement de course à pied ou de la randonnée, consomme beaucoup de batterie. Consulte les informations fournies par les fabricants sur la durée de vie de la batterie avec le GPS activé. Les valeurs sont souvent beaucoup plus faibles que l’utilisation normale de la smartwatch.

Le suivi continu de ta position, par exemple lors de l’entraînement de course à pied ou de la randonnée, consomme beaucoup de batterie. Consulte les informations fournies par les fabricants sur la durée de vie de la batterie avec le GPS activé. Les valeurs sont souvent beaucoup plus faibles que l’utilisation normale de la smartwatch. Connected GPS : Si tu veux être indépendant de ton smartphone, évite les montres avec « Connected GPS ».

Si tu veux être indépendant de ton smartphone, évite les montres avec « Connected GPS ». Multi-Fréquence (Multi-Bande, Multi-GNSS) : Apple, Garmin ou Amazfit mettent en avant leurs smartwatches avec une positionnement à multi-fréquence. Elles peuvent recevoir des informations de plusieurs satellites, ce qui permet d’obtenir une position plus précise et plus rapide.

Apple, Garmin ou Amazfit mettent en avant leurs smartwatches avec une positionnement à multi-fréquence. Elles peuvent recevoir des informations de plusieurs satellites, ce qui permet d’obtenir une position plus précise et plus rapide. Équipement : La plupart des smartwatches et des trackers de fitness haut de gamme sont désormais équipés du GPS. Lors de la sélection, fais attention à l’ensemble des fonctionnalités de ta nouvelle montre, y compris l’analyse des données de santé, l’autonomie de la batterie et la fabrication.

De nombreux montres de sport sont équipées de bons modules GPS de base. (Photo : Garmin)

En conclusion, il n’y a pas de smartwatch avec le GPS le plus précis, car la détermination de ta position dépend de nombreux facteurs : te trouves-tu en excursion dans les Alpes, dans une forêt dense ou dans une grande ville avec d’immenses gratte-ciels ? Les obstacles ont un impact considérable sur la détermination, et ici la technologie et la physique atteignent leurs limites. Cependant, la position multi-fréquence et les multiples bandes GPS peuvent améliorer la qualité des résultats.



