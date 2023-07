La demande pour le MacBook Air 15 pouces est décevante selon un communiqué

Selon un communiqué de DigiTimes, citant des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, le nouveau MacBook Air de 15 pouces ne se vend pas aussi bien qu’ils l’espéraient. En juillet, le nombre d’expéditions pour cet ordinateur portable a été inférieur de 50 % à leurs attentes initiales. Cette baisse fait partie d’une tendance plus large de diminution des ventes sur le marché des notebooks.

En raison du démarrage lent des ventes, le communiqué indique que certains fournisseurs d’Apple ont demandé une réduction du nombre d’expéditions du MacBook Air de 15 pouces.

Caractéristiques du MacBook Air Apple de 15 pouces

Le MacBook Air de 15 pouces a été présenté à la WWDC (Worldwide Developers Conference) le mois dernier. Il est vendu à partir de 1 299 $ et partage le même design et la même puce M2 que le modèle de 13 pouces. Cependant, il offre un écran plus grand et deux haut-parleurs supplémentaires. Cette version introduit l’option d’écran de 15 pouces dans la gamme MacBook Air, s’étendant au-delà des tailles existantes de 13 pouces et de 11 pouces, qui ont été abandonnées.

À l’heure actuelle, il est incertain que la demande pour le MacBook Air de 15 pouces ait répondu aux attentes internes d’Apple. La société a prévu de révéler ses résultats financiers du troisième trimestre le 3 août. À cette occasion, elle pourrait fournir des informations ou des commentaires sur les performances de l’ordinateur portable. De plus, au cours du même trimestre, Apple a également lancé d’autres nouveaux Mac, dont les modèles Mac Studio et Mac Pro améliorés.

Apple prévoit de lancer un MacBook Pro de 13 pouces

D’après le communiqué, la chaîne d’approvisionnement du MacBook peut s’attendre à une « annonce imminente » concernant un nouveau MacBook Pro. Cependant, des détails spécifiques ne sont pas fournis. Toutefois, la publication a déjà mentionné qu’Apple compte lancer un nouveau MacBook Pro de 13 pouces équipé d’une puce M3 plus tard cette année. Cette puce M3 devrait être fabriquée grâce au processus 3 nm de TSMC. Elle offrira des améliorations considérables en termes de performances et d’efficacité énergétique par communiqué à la puce M2 actuelle basée sur une technologie de 5 nm présente dans le MacBook Pro de 13 pouces existant.

