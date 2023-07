Guide sur l’utilisation de l’itinérance internationale Google Fi – Parcourez le monde et restez connecté

:

Google Fi est un opérateur mobile virtuel (OMV) qui propose des services d’itinérance internationale à ses clients. Avec Google Fi, vous pouvez utiliser votre téléphone dans plus de 200 destinations dans le monde. Dans cet article, nous discuterons de l’utilisation de l’itinérance internationale de Google Fi avec des sous-titres.

Comment activer l’itinérance internationale sur Google Fi

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer les services internationaux dans l’application Google Fi et autoriser l’itinérance dans les paramètres de votre appareil. Voici les étapes à suivre :

1. Ouvrez l’application Google Fi sur votre téléphone.

2. Accédez à l’onglet « Plan ».

3. Sous « International », sélectionnez « Ajouter un plan international ».

4. Choisissez le plan qui correspond le mieux à vos besoins.

5. Une fois que vous avez confirmé le plan souhaité, assurez-vous d’activer les services internationaux dans l’application et d’autoriser l’itinérance dans les paramètres de votre appareil.

Comment vérifier les frais internationaux sur Google Fi

Google Fi facture des tarifs différents pour les appels, les SMs et les données en fonction du pays ou de la région que vous visitez. Pour trouver les frais internationaux dans l’application Google Fi, rendez-vous dans l’onglet « Facturation ». Ensuite, sous « Appels internationaux », appuyez sur « Afficher les détails ».

Comment contrôler les notifications pour les prochains voyages sur Google Fi

Google Fi vous permet de contrôler les notifications pour les prochains voyages. Voici comment faire :

1. Ouvrez l’application Google Fi sur votre téléphone.

2. Accédez à l’onglet « Accueil ».

3. Sélectionnez « Notifications ».

4. Sous « International », activez ou désactivez « Notifier concernant la couverture avant et pendant le voyage ».

Comment passer des appels et envoyer des SMs sur Google Fi

Si vous utilisez Google Fi pendant vos déplacements à l’étranger, vous serez facturé 0,20 $ par minute pour les appels mobiles, tandis que les SMs sont gratuits. De plus, vous pouvez passer des appels via Wi-Fi ; les tarifs pour de tels appels varient en fonction du pays ou de la région que vous appelez. Pour passer des appels et envoyer des SMs sur Google Fi, suivez simplement ces étapes :

1. Ouvrez l’application Téléphone sur votre téléphone.

2. Composez le numéro que vous souhaitez appeler.

3. Pour envoyer un message texte, ouvrez l’application Messages sur votre téléphone et rédigez un nouveau message.

Conclusion

Avec l’itinérance internationale de Google Fi, vous pouvez facilement accéder à votre téléphone dans plus de 200 destinations dans le monde. Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit d’activer les services internationaux dans l’application Google Fi et d’autoriser l’itinérance dans les paramètres de votre appareil. Vous pouvez également surveiller les frais internationaux, gérer les notifications pour les prochains voyages, passer des appels et envoyer des SMs.

