AMD dévoile Radeon RX 7900 GRE en Chine.

Le marché des GPU de bureau est en plein essor et la concurrence fait rage. Alors que NVIDIA conserve sa position de leader sur le marché haut de gamme avec la série RTX 4090, AMD explore des segments alternatifs offrant des caractéristiques et une accessibilité. Aujourd’hui, l’entreprise présente une puissante carte graphique sous la forme de la Radeon RX 7900 GRE. Elle est annoncée en Chine, mais une disponibilité mondiale est également prévue.

AMD Radeon RX 7900 GRE – Une version réduite du 7900 XT

Le RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) est une version réduite du RX 7900 XT avec quelques réductions mineures sur le GPU et des réductions significatives de la mémoire. En comparant le GPU avec le RX 7900 XT complet, le XT possède 84 unités de calcul tandis que le GRE en a 80. Le clock du jeu du XT est de 2000 MHz, tandis que le GRE est à 1 880 MHz. La mémoire de 20 Go à 20 Gbps sur un bus de 320 bits est réduite à 16 Go à 18 Gbps sur un bus de 256 bits. Cette différence entraîne une baisse de la bande passante mémoire de 800 Go/s à 576 Go/s. La consommation d’énergie de la carte a été réduite de 315W à 260W.

AMD positionne le 7900 GRE davantage comme une carte 1440p plutôt que 4K. Le hardware marketing de l’entreprise le compare également directement au 6800 XT. Cela indique qu’il offrira des performances similaires à la RTX 4070. Actuellement, le prix de l’AMD 7900 GRE est fixé à 5 299 CNY en Chine, mais il a également un prix déterminé de 649 $ US. Comme nous l’avons déjà dit, le nouveau GPU sera bientôt disponible dans le monde entier. Cependant, aucune date précise n’a encore été annoncée.

L’AMD 7900 GRE sera disponible auprès de PowerColor, Sapphire et XFX, ainsi que dans le modèle de référence AMD. Le produit est mis en vente en Chine depuis le 28 juillet, mais on ne sait pas encore quand il sera disponible dans le monde entier et s’il conservera le même nom.

L’AMD 7900 GRE et sa position sur le marché

L’AMD 7900 GRE est 200 $ US moins cher que le RX 7900 XT vendu à 849 $ US et 400 CNY moins cher que le prix de détail recommandé en Chine du 7900 XT. Avec ce prix, la carte semble très compétitive par communiqué à la RTX 4070, qui se vend 599 $ US, mais les modèles personnalisés sont plus proches de la fourchette de prix de 650 $ US. Selon les experts d’Expreview, la carte est nettement en retard par communiqué à la Radeon RX 7900 XT et consomme presque autant d’énergie. Bien que la carte puisse ne pas offrir le même communiqué qualité-prix sur le marché chinois, elle a le potentiel d’être une excellente alternative à la RTX 4070 de NVIDIA.

En plus de le test, AMD présente également ses propres chiffres officiels de la Radeon RX 7900 GRE, la carte étant testée avec les paramètres Max en 1440p sur divers titres. Ci-dessous, vous pouvez voir le FPS moyen que vous pouvez attendre de la carte sur certains jeux populaires :

Call of Duty: Modern Warfare 2 – 136 FPS

– 136 FPS Dead Island 2 – 154 FPS

– 154 FPS Company of Heroes 3 – 184 FPS

– 184 FPS Cyberpunk 2077 – 94 FPS

– 94 FPS Star Wars: Jedi Survior – 81 FPS

– 81 FPS Forspoken (RT) – 72 FPS

– 72 FPS Dead Space (RT) – 76 FPS

– 76 FPS Resident Evil 4 (RT) – 107 FPS

– 107 FPS The Callisto Protocol – 65 FPS

– 65 FPS Returnal (RT) – 72 FPS

Étant donné qu’AMD prévoit de lancer les GPU Radeon RX 7800 XT et RX 7700 XT vers septembre, il est possible qu’il lance également le GRE sur les marchés mondiaux à la même date.

