Samsung commencera la production du Galaxy Ring le mois prochain.

Depuis un certain temps déjà, Samsung investit dans le secteur des dispositifs portables. Le premier pas de l’entreprise dans cette catégorie remonte à 2013 avec la Samsung Galaxy Gear. Actuellement, nous sommes en 2023 et l’entreprise vient de dévoiler sa série Samsung Galaxy Watch6 avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations par communiqué à la génération précédente. Cependant, Samsung franchit maintenant une nouvelle étape dans la catégorie des dispositifs portables avec un nouveau produit – le Samsung Galaxy Ring. Pour l’instant, il s’agit d’un territoire vierge, et Samsung souhaite l’explorer, et peut-être, le dominer.

La production du Samsung Galaxy Ring commencera le mois prochain

Samsung vient de terminer le processus de développement et lancera la production du Galaxy Ring le mois prochain. Le géant technologique coréen aurait sécurisé son approvisionnement en hardware nécessaire et il lui reste simplement à décider quand commencer la production de masse. Malgré le lancement de la production, la sortie ne se fera pas avant 2023. Samsung doit suivre le processus réglementaire standard et obtenir différentes certifications pour obtenir le statut de « dispositif médical ».

Ces certifications peuvent durer plusieurs mois, et pour cette raison, le Samsung Galaxy Ring ne sera disponible qu’en 2024.

Les avantages d’une Galaxy Ring

Le Samsung Galaxy Ring sera davantage un compagnon santé qu’un appareil « intelligent » comme ceux de la série Galaxy Watch. Samsung a cherché à exploiter les avantages pour la santé des dispositifs portables tels que la surveillance de la pression artérielle et la détection de la fibrillation auriculaire. La Samsung Galaxy Watch peut lire un ECG et suivre les rythmes cardiaques irréguliers. La Galaxy Ring peut offrir d’autres avantages dans cette surveillance. Après tout, une bague, par nature, est beaucoup plus proche de la peau qu’une montre intelligente ample. Ainsi, les capteurs de la Galaxy Ring peuvent être beaucoup plus efficaces pour la surveillance de la santé. Le revers de la médaille, cependant, est que les vaisseaux sanguins du doigt sont beaucoup plus petits que ceux du poignet, ce qui présente ses propres défis. Par conséquent, Samsung devra prouver aux régulateurs que son appareil est un produit médical digne de confiance.

Une bague intelligente offre également quelques autres avantages clés par communiqué à une montre intelligente. Par exemple, elle est plus dédiée, dissimulant la technologie en évidence sans aucun écran. Même les montres intelligentes les plus esthétiques ne sont pas simplement prises pour une montre classique. L’absence d’écran indique également que la durée de vie de la batterie peut se mesurer en jours plutôt qu’en heures, ce qui permet à un utilisateur de simplement la porter et l’oublier. Cependant, Samsung devra surmonter certains défis tels que « l’ajustement ». Les doigts des différentes personnes ont différentes tailles, et la Galaxy Ring devra être polyvalente, voire ajustable, pour s’adapter à différents utilisateurs et garantir une adoption généralisée de cette nouvelle technologie.

