Il vous reste seulement un mois pour réclamer votre part du règlement de 725 millions de dollars de Meta, voici comment.

Résumé: Si vous étiez utilisateur de Facebook entre le 24 mai 2007 et le 22 décembre 2022, le géant des médias sociaux vous doit probablement de l’argent provenant d’un règlement de 725 millions de dollars – et il ne vous reste plus qu’un mois pour le réclamer. Ne vous attendez pas à recevoir une grosse somme d’argent, mais quelque chose gratuitement est toujours bon.

Le règlement découle de l’incident le plus controversé de l’histoire de Meta (jusqu’à présent) : Cambridge Analytica. L’entreprise britannique de conseil politique, maintenant disparue, a collecté les données personnelles de près de 90 millions d’utilisateurs sans leur consentement pour des publicités politiques ciblées lors de la campagne présidentielle américaine de 2016 et du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. C’était il y a quatre ans, mais ce n’est qu’en décembre dernier que Meta a accepté de verser 725 millions de dollars pour régler un recours collectif de longue date concernant le partage des données personnelles des utilisateurs avec des tiers.

Si vous avez eu un compte Facebook et que vous viviez aux États-Unis entre le 24 mai 2007 et le 22 décembre 2022, vous avez jusqu’à 23 h 59, heure normale du Pacifique, le 25 août pour réclamer votre part de la somme. Vous pouvez faire votre demande en remplissant un formulaire sur Facebookuserprivacysettlement.com, qui vous demande votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail et quelques confirmations de dates.

Il ne faut cependant pas commencer à planifier l’achat d’un yacht dès maintenant. Bien qu’on ne sache pas combien chaque personne recevra, car le montant individuel dépend du nombre de demandes, le chiffre de 725 millions de dollars comprend les frais légaux et administratifs. Plus vous avez été un utilisateur pendant la période spécifique, plus vous recevrez, mais avec plus de 200 millions d’utilisateurs américains de Facebook, il est difficile d’imaginer que ce sera beaucoup d’argent. Néanmoins, c’est gratuit.

Les demandeurs peuvent également demander des formulaires par téléphone, ou les imprimer et les envoyer par courrier à l’administrateur du règlement. Vous pouvez choisir de recevoir votre part via une carte prépayée Mastercard, PayPal, Venmo, Zelle, un dépôt direct ou un chèque papier.

Cambridge Analytica s’est révélée être la violation de la vie privée la plus coûteuse de Facebook/Meta. Outre le règlement de 725 millions de dollars, l’entreprise a été contrainte de payer une amende de 5 milliards de dollars à la FTC et 100 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission. La société ne reconnaît aucun acte répréhensible, bien sûr.

Dans d’autres actualités récentes concernant Meta, l’entreprise vient de connaître son meilleur trimestre depuis 2021, malgré les pertes de sa division Reality Labs, responsable du métaverse, s’élevant à 13,7 milliards de dollars, portant ses pertes totales depuis 2020 à plus de 40 milliards de dollars.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :