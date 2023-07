Call Of Duty bannit plus de 14 000 tricheurs en 24 heures

Couper les coins: Les hackeurs et les tricheurs ont depuis longtemps causé des problèmes dans les jeux multijoueurs de la série Call of Duty. Afin de rendre le jeu plus équitable et de lutter activement contre ces problèmes, Activision a lancé le système anti-triche Ricochet en 2021, visant non seulement les tricheurs, mais aussi les développeurs de moteurs de triche qui compromettent l’expérience de jeu. Juste le week-end dernier, l’équipe de Call of Duty a annoncé une nouvelle vague de bannissements visant les joueurs malhonnêtes, renforçant l’espoir des fans d’une jouabilité plus juste.

Vendredi, le compte officiel de mise à jour de Call of Duty, @CODUpdates, a annoncé la dernière vague de bannissements de comptes de l’équipe, visant les joueurs utilisant des hacks, des triches et des exploits qui compromettent l’expérience de jeu. Selon l’annonce, plus de 14 000 comptes ont été ciblés avec succès et bannis en 24 heures. Les discussions en ligne qui ont suivi le bannissement suggèrent que la vague a peut-être ciblé avec succès des moteurs de triche de fournisseurs tels qu’InterWebz et EngineOwning.

ð¡ #MWII #Warzone Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles détections qui ciblent directement les développeurs de triche à la source ont conduit à plus de 14 000 bannissements de compte pour triche et hacking dans Modern Warfare II et Warzone. – Call of Duty Updates (@CODUpdates) 28 juillet 2023

Le système anti-triche Ricochet adopte souvent une approche unique, mais hautement efficace, pour identifier et contrer les joueurs utilisant des moteurs de triche disponibles. Au lieu de couper les connexions et de bannir les comptes immédiatement après la détection, le système engage les tricheurs avec des contre-mesures conçues pour annuler tout avantage déloyal.

Les stratégies récentes comprennent des boucliers de dégâts qui annulent les dégâts infligés par un joueur tricheur, obstruant la vue des joueurs honnêtes face aux joueurs tricheurs, et même désarmant le tricheur, le transformant en une cible facile pour les joueurs qu’il cherchait à terroriser.

Une fonctionnalité innovante d' »hallucination » a également été récemment introduite pour distraire les tricheurs avec de fausses cibles de joueurs tout en recueillant des données. Selon Activision, ces hallucinations placent des personnages leurres spécialement marqués dans le jeu, visibles uniquement par les tricheurs identifiés par le système Ricochet. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de déployer des leurres marqués à la fois pour décourager les tricheurs identifiés et pour détecter les joueurs suspects.

Le système étend également sa portée aux triches basées sur le hardware. Plus tôt cette année, l’équipe de Call of Duty a annoncé l’inclusion de détections de hardware tiers dans le système Ricochet, ciblant les utilisateurs qui utilisent des dispositifs basés sur du hardware tels que le Cronus ZEN et le XIM.

Alors que bon nombre de ces mesures peuvent sembler être du trolling, elles permettent aux équipes de développement de Call of Duty et Ricochet de recueillir des informations inestimables pour l’analyse et le développement futur de mesures anti-triche, tout en décourageant l’utilisation de moteurs de triche. Ce flux continu de données en temps réel contribue à affiner les mesures anti-triche contre les exploits en cours, réduisant ainsi l’avantage indu dont les tricheurs ont profité pendant bien trop longtemps.



