Samsung Galaxy M44 5G apparaît sur la base de données GeekBench – utilise le SoC Snapdragon 888

Samsung continue d’étendre sa gamme de smartphones Galaxy M avec de nouveaux modèles, et le dernier ajout est le Samsung Galaxy M44 5G. La version coréenne du téléphone portable Galaxy M44 5G est livrée avec le numéro de modèle « SM-M446K ». Cet appareil est récemment apparu dans la base de données de référence GeekBench 6.1. La liste révèle certaines caractéristiques de cet appareil ainsi que ses scores de fonctionnement. Aux tests monocœur, cet appareil obtient 1531 points. Cependant, aux tests multicœurs, cet appareil obtient 3771 points. Rappelons que GeekBench est une base de données très authentique et fiable, donc tout appareil mobile qui apparaît sur la base de données mérite d’être signalé.

La page des scores de fonctionnement montre que la puce de cet appareil utilise le nom de code « Lahaina ». Lahaina est le nom de code de la puce Snapdragon 888 phare de 2020. Cette liste indique que le Samsung Galaxy M44 5G utilisera le Snapdragon 888.

Qualcomm a lancé le processeur en décembre 2020 et il est basé sur le processus de 5 nm de Samsung. Les caractéristiques du CPU sont les suivantes :

1 x 2,84 GHz (cœur ARM Cortex X1)

3 x 2,4 GHz (Cortex A78)

4 x 1,8 GHz (Cortex A55)

De plus, le Samsung Galaxy M44 5G est doté d’un puissant GPU Adreno 660 et d’un modem 5G X60 baseband. Cela améliore l’agrégation des porteuses 5G, couvrant à la fois les bandes millimétriques et les bandes de fréquences inférieures à 6 GHz. De plus, l’appareil prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. La page des scores de référence affiche que le Galaxy M44 5G dispose de 6 Go de RAM, fonctionne sous Android 13 et est le successeur du modèle Galaxy M34 précédent.

À l’heure actuelle, en dehors des caractéristiques révélées par GeekBench, il n’y a aucune information vérifiée sur ce téléphone portable. Bien qu’il y ait quelques fuites et rumeurs, aucune n’est vérifiée. Lorsqu’il y aura des informations authentiques et vérifiées sur les caractéristiques et les fonctionnalités de cet appareil, nous vous ferons savoir.

Conclusion

À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup d’informations sur le Samsung Galaxy M44 5G. Cependant, il est évident que ce smartphone sera un appareil haut de gamme qui offre des performances et des fonctionnalités exceptionnelles. Il sera fascinant d’observer comment le marché recevra cet appareil lorsque l’entreprise lancera finalement le smartphone. La liste de GeekBench est une confirmation que le téléphone portable existe et arrivera sur le marché assez rapidement. Étant donné l’authenticité des informations de GeekBench, les informations sur GeekBench méritent d’être signalées.

Actualité mobile et vidéo du moment