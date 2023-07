Les nouveaux pads de Thermalright rendent l’application de pâte thermique beaucoup plus facile

En contexte : L’application de pâte thermique peut être l’une des étapes les plus délicates lors de la construction et de la personnalisation d’un PC. Il est assez facile de faire des erreurs, et les constructeurs se disputent sur les meilleures méthodes depuis des années. Le nouveau produit de Thermalright pourrait rendre le processus plus simple, surtout pour les constructeurs novices.

Le vendeur de refroidisseurs Thermalright a révélé des tampons thermiques conçus pour les processeurs de bureau. Destinés à être appliqués entre le processeur et le dissipateur thermique, les tampons remplacent la tâche souvent délicate de l’application manuelle de la pâte thermique.

Les utilisateurs moins expérimentés peuvent parfois avoir du mal lors de l’installation ou du changement d’un processeur. Ils doivent faire attention à ne pas faire sortir trop de pâte du tube, puis placer le dissipateur thermique de manière à ce qu’il étale correctement la pâte sur la surface de la puce.

Des discussions surgissent parfois aussi sur la question de savoir quel motif dispersera le mieux la chaleur sur le processeur. Intel et la plupart des experts conviennent que la méthode du « point » simple est la meilleure, mais un test réalisé par Igor’s Lab a montré qu’une ligne droite en forme de « saucisse » peut légèrement réduire les températures sur certains processeurs plus grands.

Les tampons thermiques de Thermalright optent pour une répartition sur l’ensemble du processeur avec une forme carrée simple à appliquer. Selon la page du produit, les utilisateurs placent le tampon sur le dissipateur thermique, retirent le papier protecteur, puis l’installent sur le processeur.

Les tampons sont pré-découpés en deux tailles : 30x40x0,2 mm pour les processeurs Intel et 40x40x0,2 mm pour les puces AMD. Les tampons Intel sont compatibles avec les sockets LGA 115, LGA 1200 et LGA 1700, tandis que la taille AMD convient aux sockets AM4 et AM5. Ensemble, ils couvrent les processeurs remontant jusqu’à environ 2017.

En ce qui concerne le prix et les performances, le nouveau produit de Thermalright semble rivaliser avec des options respectables de pâte thermique bon marché. Bien que les tampons ne soient pas encore disponibles sur les marchés occidentaux, jd.com et le site marchand philippin Shopee les proposent à environ 4 ou 5 dollars, et leur indice de conductivité thermique de 8,5 W/mk les place parmi de bons choix abordables dans un récent test de 90 pâtes thermiques réalisé par Tom’s Hardware.

Cela en réalité probablement de bons choix pour les processeurs fonctionnant à des fréquences nominales, mais ils ne surpasseront pas les pâtes professionnelles plus chères. Toute personne envisageant de faire de l’overclocking devrait probablement opter pour ces dernières, mais les tampons semblent être une bonne option pour les débutants qui construisent leur premier PC. Ils pourraient servir d’étape intermédiaire entre le refroidissement standard et le refroidissement personnalisé haut de gamme.

