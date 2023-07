Apple publie iOS 16.6 et iPadOS 16.6 avec des corrections de bugs

Après avoir publié les versions Release Candidate d’iOS 16.6 et d’iPadOS 16.6 la semaine dernière, Apple a maintenant rendu iOS 16.6 et iPadOS 16.6 disponibles au public cette semaine. La dernière mise à jour publique pour les iPhones et les iPads remonte à presque un mois. Étant donné que iOS 16 a déjà reçu sa part de fonctionnalités, il sera intéressant de voir ce que la nouvelle version de iOS 16 inclut.

iOS 17 est actuellement en phase de test et sa nouvelle version bêta devrait être publiée cette semaine, peut-être demain. Cette prochaine version bêta sera la quatrième pour les développeurs et la deuxième pour les testeurs bêta publics. iOS 17 est prévu pour une sortie publique cet automne, mais vous pouvez déjà découvrir ses fonctionnalités ici.

En plus de iOS 16.6 et iPadOS 16.6, Apple a publié watchOS 9.6, macOS Ventura 13.5, tvOS 16.6, macOS Monterey 12.6.8, macOS Big Sur 11.7.9, iOS 15.7.8 et iPadOS 15.7.8.

iOS 16.6 et iPadOS 16.6 partagent le même numéro de version, 20G75. Comme la plupart des mises à jour iOS/iPadOS, cette mise à jour publique conserve la même version que la version candidate. Par conséquent, les changements dans la version publique sont également identiques à ceux de la version candidate.

Comme mentionné précédemment, iOS 16 ne reçoit plus de gros changements et de nouvelles fonctionnalités. Ne vous attendez donc pas à des changements majeurs. La nouvelle mise à jour apporte quelques corrections de bugs et améliorations. Vous pouvez consulter le journal des modifications officiel ci-dessous.

Cette mise à jour apporte des corrections de bugs importantes et des mises à jour de sécurité et est recommandée pour tous les utilisateurs.

Les versions iOS 16.6 et iPadOS 16.6 sont disponibles pour tous ceux qui sont toujours sur la version iOS 16 et n’ont pas mis à jour vers la version bêta iOS 17. Et si vous avez déjà installé la version Release Candidate de iOS 16.6, vous ne recevrez pas cette mise à jour car elle est identique à RC. Pour vérifier la mise à jour, allez dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

