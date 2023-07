Payday 3 sort en septembre, et voici ce dont vous aurez besoin pour y jouer

En bref: Le développeur Starbreeze Studios a partagé les exigences minimales et recommandées du système PC pour Payday 3, le jeu de tir à la première personne attendu plus tard cette année. Au minimum, Starbreeze recommande un système équipé d’au moins un processeur Intel Core i5-9400F, d’une carte graphique NVIDIA GTX 1650 (4 Go) et de 16 Go de RAM. Les caractéristiques recommandées nécessitent au moins un processeur Intel Core i7-9700K, une carte graphique NVIDIA GTX 1080 (8 Go) et 16 Go de mémoire. On nous dit également que Windows 10 ou mieux est requis.

Il n’est pas clair pour le moment quels paramètres graphiques Starbreeze vise avec ses caractéristiques recommandées. Nous ne savons pas non plus combien d’espace le jeu occupera sur votre disque dur ou SSD. Pour référence, Payday 2 nécessite 83 Go d’espace de stockage selon sa fiche sur Steam.

Starbreeze a commencé à développer Payday 3 en utilisant le moteur Unreal Engine 4 et lancera le jeu en utilisant ce moteur. Dans une FAQ pour le jeu, cependant, les développeurs ont déclaré qu’ils avaient une voie de mise à jour vers Unreal Engine 5 après le lancement, mais n’ont pas mentionné combien de temps il faudrait pour la déployer.

Payday 3 est une suite directe de Payday 2, sorti en 2013 (lui-même une suite de Payday: The Heist sorti en 2011). La série propose un gameplay basé sur le crime et rythmé, joué à la première personne. Payday 3 se déroulera à New York, tandis que le dernier jeu était situé à Washington, D.C.

Les deux jeux principaux ont reçu des tests extrêmement positives sur Steam et sont disponibles à des prix raisonnables (14,99 $ pour Payday: The Heist et 9,99 $ pour Payday 2) si vous voulez vous familiariser avec la franchise avant l’arrivée du nouveau jeu.

Payday 3 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Windows et Linux le 21 septembre. Les parties intéressées peuvent pré-acheter le jeu sur Steam à partir de 39,99 $ pour l’édition standard. Il existe également une édition silver qui comprend un laissez-passer saisonnier de six mois pour 69,99 $ et une édition gold avec un laissez-passer d’un an pour 89,99 $.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :