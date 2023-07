Le Redmi 12 5G apparaît dans la base de données Geekbench

Redmi est une sous-marque de Xiaomi qui se concentre sur les téléphones mobiles abordables. Le mois dernier, la marque a lancé la version 4G du Redmi 12. Cet appareil est équipé du processeur MediaTek Helio G88 SoC et ses ventes sont assez bonnes selon Redmi. Après le lancement de cet appareil, des retours ont indiqué que l’entreprise suivrait avec le modèle 5G. Eh bien, ces retours semblent maintenant être vrais. Bien que Xiaomi n’ait pas encore révélé officiellement quoi que ce soit sur le Redmi 12 5G, cet appareil est déjà apparu sur GeekBench. La liste GeekBench confirme que cet appareil est en développement et sera bientôt lancé.

Le Redmi 12 5G, un smartphone à venir de Xiaomi, a récemment été repéré dans la base de données Geekbench, suscitant l’excitation parmi les amateurs de technologie. La liste Geekbench fournit quelques caractéristiques clés et détails de performance de l’appareil, nous donnant un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre du Redmi 12 5G. Jetons un coup d’œil de plus près aux informations disponibles.

Scores de référence

Geekbench fournit des scores de référence qui nous donnent une idée des performances de l’appareil. Ces scores sont en termes de performances du processeur et du système global. Le téléphone obtient 916 points dans le test de performance mononoyau et 2106 points dans la performance multicœur.

Caractéristiques et performances

Selon la liste Geekbench, le Redmi 12 5G est répertorié avec le numéro de modèle 23076RN4BI et est alimenté par la puce Snapdragon 4 Gen 2. Cette puce devrait offrir des performances et une efficacité améliorées par rapport à ses prédécesseurs. Nashvillchatterclass révèle également que cet appareil sera fourni avec jusqu’à 8 Go de RAM. Le rapport affirme que cette capacité de RAM devrait être suffisante pour une expérience multitâche fluide et des performances d’application.

Selon les teasers de Xioami, le modèle 5G de cet appareil sera très similaire au modèle 4G en termes de fonctionnalités. GSMArena révèle également que le Redmi 12 5G sera équipé d’un appareil photo principal de 50 MP et il semble que la puce soit la seule différence entre les modèles 4G et 5G.

De plus, Nashvillechatterclass rapporte que cet appareil devrait être doté d’un écran assez grand. Le rapport indique que cet appareil utilisera un écran LCD de 6,79 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Bien que l’écran supporte un ratio d’aspect de 20,5:9, l’arrière de l’appareil aura également un appareil photo de 2 MP en plus de l’appareil photo principal. Cela indique que l’appareil sera équipé d’une configuration de double appareil photo arrière.

Il est également important de noter que cet appareil (avec le numéro de modèle 23076RN4BI) est apparu sur la base de données indienne BIS auparavant. Cela confirme que le Redmi 12 5G sera lancé en Inde. La base de données révèle que cet appareil aura un appareil photo frontal de 5 MP pour les selfies et des capteurs de double appareil photo 50 MP + 2 MP à l’arrière. Du côté du système, ce téléphone mobile utilisera le système MIUI 14 sur une base Android 13.

Opinion de l’éditeur

L’apparition du Redmi 12 5G dans la base de données Geekbench a suscité de l’anticipation parmi les passionnés de smartphones. Xiaomi s’est fait une réputation en proposant des appareils riches en fonctionnalités à des prix compétitifs. Le Redmi 12 5G devrait continuer cette tendance. Avec sa puissante puce, sa RAM et la promesse de connectivité 5G, le Redmi 12 5G est susceptible d’attirer l’attention. Il devrait être attrayant pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone 5G abordable.

Dernières paroles

L’apparition du Redmi 12 5G dans la base de données Geekbench nous a donné un aperçu de ses caractéristiques et capacités de performance. Avec sa puce Snapdragon 4 Gen 2 et ses 8 Go de RAM, le Redmi 12 5G devrait offrir une expérience utilisateur fluide et puissante. En attendant son lancement officiel, le Redmi 12 5G a suscité l’excitation parmi les passionnés de smartphones. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cet appareil à venir de Xiaomi.

