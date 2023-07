Téléchargez Google Camera pour Samsung Galaxy F54

Le Samsung Galaxy F54 est le tout dernier téléphone de milieu de gamme de la série F de l’entreprise. L’un des points forts de l’appareil est son appareil photo, doté d’un capteur 108 MP. Le téléphone est équipé de trois caméras à l’arrière et d’une caméra perforée à l’avant. Le module de l’appareil photo capture des photos de qualité, grâce notamment au capteur 108 MP haute résolution. Le Galaxy F54 est alimenté par l’Exynos 1380, la même puce disponible sur le Galaxy A54. Et il existe un port GCam compatible avec la puce, ici vous pouvez télécharger Google Camera pour le Samsung Galaxy F54.

Google Camera pour Samsung Galaxy F54 [Meilleure GCam]

Le Samsung Galaxy F54 est équipé d’une configuration de caméra à triple objectif comprenant un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Samsung utilise la technologie de facturation des pixels tetracell pour prendre des photos 108 MP haute résolution. En termes de logiciel, le téléphone dispose de la même application d’appareil photo disponible sur tous les téléphones Galaxy récents, ce qui permet de prendre de belles photos détaillées.

Étant donné que l’Exynox 1380 est un nouveau processeur, il n’y a que quelques ports de l’application Pixel Camera (alias GCam) qui fonctionnent avec ce smartphone. Heureusement, quelques ports sont compatibles avec ce nouveau téléphone de milieu de gamme, grâce aux développeurs qui ont porté l’application. Donc, si vous recherchez une meilleure alternative tierce, vous pouvez charger latéralement l’application Google Camera sur votre smartphone et utiliser des fonctionnalités telles que le mode nuit. Voici comment vous pouvez télécharger et installer Google Camera sur votre Galaxy F54.

Télécharger Google Camera pour Samsung Galaxy F54

Le Samsung Galaxy F54 a un accès limité à l’API Camera2 et ne prend pas en charge les fichiers RAW. Par conséquent, les applications d’appareil photo portées peuvent avoir un support limité sur l’appareil. Un développeur tiers du nom de Shamim a développé une version de GCam pour le Galaxy F54, mais avec certaines fonctionnalités réduites. Ce port fonctionne sur le téléphone de milieu de gamme de la série A, voici le lien de téléchargement vers l’application.

Il n’est pas nécessaire de modifier les paramètres, vous pouvez simplement l’installer comme n’importe quelle autre application tierce et commencer à l’utiliser normalement.

Comment installer Google Camera sur Samsung Galaxy F54

Tout d’abord, téléchargez l’application à partir des liens indiqués ci-dessus. Après avoir téléchargé l’application, rendez-vous dans les paramètres puis activez les Sources inconnues. Installez maintenant Google Camera. Une fois terminé, ouvrez l’application et autorisez les permissions de l’application si nécessaire. C’est tout.

Tout est fait. Commencez à prendre des photos incroyables et superbes directement depuis le Galaxy F54. Nous ajouterons la version mise à jour et plus stable de la GCam dès qu’elle sera disponible.

Articles connexes :

Source: Shamim

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :