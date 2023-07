Comment utiliser votre iPad comme un écran pour Steam Deck

Le Steam Deck est un appareil de jeu portable qui vous permet de jouer à vos jeux PC préférés en déplacement. Cependant, la petite taille de l’écran de l’appareil peut ne pas convenir à certains joueurs. Heureusement, vous pouvez utiliser votre iPad comme écran pour votre Steam Deck. Grâce à ses performances exceptionnelles, à son design ergonomique, à son interface utilisateur simple et à une vaste bibliothèque de jeux regorgeant des meilleurs titres PC, le Steam Deck offre une expérience de jeu agréable. Les fonctionnalités de la console portable de Valve sont tout simplement inégalées par des concurrents tels que l’Asus ROG Ally et l’AyaNeo 2S. Le Steam Deck est peut-être la meilleure console de jeu portable disponible.

Bien que le Steam Deck ait élevé la barre pour les consoles portables, certains utilisateurs pourraient trouver son écran LCD de 7 pouces trop petit et de faible résolution. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter à un moniteur externe, bien que cela compromette la portabilité du Steam Deck. Utiliser l’un des meilleurs iPads comme écran pour le Steam Deck est un excellent choix si vous souhaitez profiter d’un écran plus grand tout en restant mobile. Le Steam Deck peut être affiché sur un iPad à la fois sans fil et avec un câble. Nous allons vous présenter l’approche sans fil ci-dessous. Dans cet article, nous vous montrerons comment utiliser votre iPad comme écran pour votre Steam Deck.

Exigences

Avant de parler de la façon d’utiliser votre iPad comme écran pour le Steam Deck, examinons les exigences:

Un Steam Deck

Un iPad

L’application Steam Link installée sur votre iPad

Une manette Bluetooth

L’application Steam Link, qui transmet tout ce qui se passe sur votre Steam Deck à l’iPad, est le moyen le plus simple d’utiliser votre iPad comme écran pour le Steam Deck. Avant de commencer, assurez-vous que l’iPad et le Steam Deck sont tous deux connectés au même réseau Wi-Fi.

Étapes pour utiliser l’iPad comme écran pour le Steam Deck

Suivez ces étapes pour utiliser votre iPad comme écran pour votre Steam Deck :

1. Allumez votre Steam Deck et assurez-vous qu’il est connecté à Internet.

2. Sur votre iPad, ouvrez l’application App Store et recherchez « Steam Link ».

3. Téléchargez et installez l’application Steam Link sur votre iPad.

4. Une fois l’application installée, ouvrez-la et connectez-vous à votre compte Steam.

5. Sur votre Steam Deck, ouvrez l’application Steam et sélectionnez « Paramètres ».

6. Dans le menu « Paramètres », sélectionnez « Jeu à distance ».

7. Activez la fonction « Jeu à distance » et sélectionnez « Associer Steam Link ».

8. Suivez les instructions à l’écran pour associer votre Steam Deck à votre iPad.

9. Une fois que votre Steam Deck est associé à votre iPad, vous pouvez utiliser votre iPad comme écran pour votre Steam Deck.

Conseils pour utiliser l’iPad comme écran pour le Steam Deck

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de l’utilisation de votre iPad comme écran pour votre Steam Deck:

Utilisez une manette Bluetooth : Bien que vous puissiez utiliser les commandes tactiles de votre iPad, il est beaucoup plus facile de jouer avec une manette Bluetooth.

Utilisez une connexion Internet stable : Pour une expérience optimale, assurez-vous que votre iPad et votre Steam Deck sont connectés à une connexion Internet stable.

Utilisez un support : Pour faciliter les jeux sur votre iPad, envisagez d’utiliser un support pour le maintenir en position verticale.

Opinion de l’éditeur

De plus, je recommande personnellement l’utilisation d’une manette Bluetooth pour une meilleure expérience de jeu. Certaines sources suggèrent qu’un iPad avec un réseau mobile peut être utilisé comme moniteur pour le Steam Deck en activant le partage de connexion USB. Il convient également de noter qu’il existe des accessoires tels que l’Accsoon Seemo et le Gamevice pour iPad qui peuvent améliorer l’expérience de jeu sur un iPad. Cependant, il s’agit des recommandations personnelles de l’auteur.

Conclusion

Utiliser votre iPad comme écran pour votre Steam Deck est un excellent moyen de profiter de vos jeux PC préférés en déplacement. Avec l’application Steam Link et une manette Bluetooth, vous pouvez transformer votre iPad en une machine de jeu portable. Alors, suivez les étapes ci-dessus et commencez à jouer à vos jeux préférés sur votre iPad dès aujourd’hui !

