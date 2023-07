Ubisoft supprimera votre compte, ainsi que votre bibliothèque de jeux, si celui-ci reste inactif trop longtemps

En bref : Cela fait-il longtemps que vous n’avez pas vous connecter à votre compte Ubisoft ? Il serait prudent de vous connecter dès que possible, sinon il y a un risque qu’il soit supprimé et que vos jeux achetés avec lui disparaissent.

L’utilisateur Twitter @PC_enjoyer, un défenseur du piratage et de la lutte contre les DRM, a twitté un e-mail très similaire à une tentative de phishing de la part d’Ubisoft qui l’informait qu’il n’avait pas utilisé son compte Ubisoft. Par conséquent, l’entreprise a temporairement suspendu le compte inactif et a déclaré qu’il serait fermé dans les 30 jours suivant les conditions d’utilisation.

Le message inclut un bouton Annuler pour que l’utilisateur puisse garder son compte Ubisoft ouvert. Encore une fois, tout cela semble assez suspect, mais le personnel de support de l’entreprise a confirmé plus tard qu’il ne s’agissait pas d’une arnaque.

Hey there. We just wanted to chime in that you can avoid the account closure by logging into your account within the 30 days (since receiving the email pictured) and selecting the Cancel Account Closure link contained in the email. We certainly do not want you to lose access to…

– Ubisoft Support (@UbisoftSupport) le 20 juillet 2023