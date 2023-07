Notifications de sécurité mises à jour de WhatsApp : Ce que vous devez savoir

WhatsApp est sans aucun doute l’une des meilleures applications de messagerie instantanée aujourd’hui. Ses versions bêta permettent aux testeurs bêta de voir certaines des nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs réguliers ne peuvent pas voir. Toutes les fonctionnalités de la version bêta ne seront pas incluses dans la version finale. Cependant, quelques petits changements de l’interface utilisateur finissent généralement par faire partie de la version stable. La version bêta la plus récente de WhatsApp introduit un petit changement visuel dans son menu des notifications de sécurité. Il présente de nouveaux libellés en haut et un texte plus grand pour le contenu existant.

Changements dans l’interface de la section sécurité de WhatsApp

Selon WABetaInfo, la nouvelle fonctionnalité est disponible dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.15.21. Cette version a commencé à être déployée auprès des utilisateurs faisant partie du programme bêta via le Play Store cette semaine. Comme le montrent les captures d’écran ci-jointes, il y a des différences perceptibles entre l’ancienne et la nouvelle interface utilisateur de la page des notifications de sécurité. La section supérieure comporte une image d’en-tête entièrement repensée. Le texte ci-dessous a été déplacé au centre et reformulé pour dire : « WhatsApp protège votre vie privée »

Après l’affirmation « WhatsApp protège votre vie privée », il y a une mention similaire sur les capacités de chiffrement de bout en bout de l’application, ainsi que des points de repère plus grands en dessous. Dans la nouvelle version bêta, ces points de repère ont des icônes vertes au lieu des icônes grises standard de la version stable actuelle. Ces icônes vertes mettent en évidence les fonctionnalités de WhatsApp auxquelles les développeurs ou la société mère ne peuvent pas accéder ou lire. Cela met davantage l’accent sur l’engagement de l’application envers la confidentialité des utilisateurs.

Le nouveau design du menu semble déjà être actif sur le Google Pixel 6a avec la version bêta de WhatsApp 2.23.15.22. Bien que cette mise à jour ne change pas radicalement votre utilisation de WhatsApp, elle indique que l’application met désormais davantage l’accent sur la présentation de ses fonctionnalités de sécurité. Cette étape est particulièrement importante compte tenu de la socket de conscience mondiale et des préoccupations concernant la surveillance gouvernementale. En affichant de manière visible ses références en matière de sécurité, WhatsApp souhaite rassurer ses utilisateurs quant à la confidentialité et à la protection de leurs données à une époque où de telles questions sont au premier plan de l’attention publique.

Cette semaine a été un peu tumultueuse pour les utilisateurs de WhatsApp du monde entier. Il y a eu une interruption qui a affecté le fonctionnement normal de l’application, causant des désagréments pour de nombreux utilisateurs. Heureusement, l’application de messagerie appartenant à Meta a rapidement résolu le problème. Elle a réussi à remettre les choses en marche en quelques heures seulement.

Disponibilité de la nouvelle interface des notifications de sécurité de WhatsApp

Comme nous l’avons déjà mentionné, la nouvelle interface est déjà déployée auprès des testeurs bêta via le Google Play Store. Certains testeurs bêta ont déjà reçu la nouvelle mise à jour, tandis que d’autres la recevront dans quelques jours. Vous devez vous inscrire en tant que testeur bêta sur le Google Play Store si vous souhaitez découvrir en avant-première ce nouveau look.

WhatsApp est maintenant disponible sur Wear OS

Autre bonne nouvelle, WhatsApp a sorti une application autonome pour Wear OS, compatible avec les montres connectées fonctionnant sous Wear OS 3 et les versions ultérieures. Cela indique que les utilisateurs de ces montres connectées peuvent désormais profiter de la commodité d’utiliser WhatsApp directement depuis leur appareil portable, améliorant ainsi leur expérience globale avec l’application.

