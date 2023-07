Le téléphone pliable OnePlus Open sera basé sur l’Oppo Find N2

Présentation de OnePlus Open, le téléphone pliable tant attendu de OnePlus. Ce dispositif fait la une depuis des mois et nous avons rassemblé tous les détails essentiels à son sujet.

OnePlus Open est le prochain smartphone pliable de OnePlus

Grâce aux informations du célèbre informateur Max Jambor sur Twitter, nous avons maintenant une idée plus claire de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Il a été une source fiable de fuites concernant le OnePlus Open. Et il suggère que le téléphone sera probablement basé sur l’Oppo Find N2.

Alors que le OnePlus Open aura sa propre conception unique, on s’attend à ce qu’il adopte le design (form factor) de l’Oppo Find N2, offrant une sensation et des dimensions similaires. Ce mouvement stratégique est logique car le Find N2 est limité au marché chinois et OnePlus vise à introduire cet appareil pliable compétitif sur les marchés occidentaux sous un nom différent.

De plus, l’attente pour le OnePlus Open ne sera pas beaucoup plus longue, car des rumeurs indiquent son arrivée le 29 août. Cela indique que les utilisateurs aux États-Unis auront également la chance de découvrir le dispositif de première main.

Ainsi, l’excitation monte pour le OnePlus Open et sa sortie marquera un moment significatif sur le marché des téléphones pliables. En attendant la révélation officielle, les passionnés de technologie et les fans de OnePlus sont impatients de mettre la main sur cet appareil à la pointe de la technologie.

De plus, avec ses fonctionnalités et son design uniques, nous nous attendons à ce que le OnePlus Open offre une expérience utilisateur fraîche et innovante. Sa nature pliable offrira aux utilisateurs un mélange entre un smartphone et une tablette, offrant polyvalence et commodité dans un seul et compact appareil.

La date de lancement du 29 août est imminente. Et nous sommes impatients de voir comment le téléphone révolutionnera l’industrie des smartphones. Alors que l’anticipation grandit, tous les regards sont tournés vers OnePlus et nous comptons les jours jusqu’à ce que nous puissions assister au grand début du OnePlus Open sur le marché mondial. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour à mesure que la date de sortie approche !

