Huawei MatePad 11.5 : Tablette abordable aux fonctionnalités impressionnantes

Huawei vient de lancer le MatePad 11.5 en Chine. La tablette est proposée à 1 699 yuans, ce qui équivaut à environ 236 dollars. Et pour ce prix, le Huawei MatePad 11.5 offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes.

Par exemple, vous bénéficiez d’un processeur de milieu de gamme impressionnant, d’une grande batterie et d’un superbe écran. Même la configuration de l’appareil photo du Huawei MatePad 11.5 est excellente pour le prix.

Caractéristiques clés du Huawei MatePad 11.5

Fidèle à son nom, le Huawei MatePad 11.5 dispose d’un grand écran de 11,5 pouces. Mais l’écran n’est pas comme les autres écrans que l’on trouve dans les tablettes de milieu de gamme. Huawei a opté pour des technologies avancées, telles que la protection oculaire améliorée avec une technologie nano-gravure anti-éblouissement.

L’écran a atteint le niveau hardware TÜV Rheinland, ce qui indique qu’il sera doux pour vos yeux. Mais ce n’est pas tout. Le MatePad 11.5 a une résolution de 2200 x 1440 px, ce qui vous permettra de profiter d’images nettes et détaillées. Il dispose également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous permettant ainsi d’avoir une expérience de visionnage fluide.

De plus, le Huawei MatePad 11.5 est équipé d’un boîtier entièrement en métal. Il mesure 6,85 mm d’épaisseur et pèse seulement 499 grammes. Mais ce qui est encore plus important, c’est que la tablette est livrée avec un processeur Snapdragon 7 Gen 1. Il s’agit de l’un des processeurs haut de gamme pour tablettes. Ainsi, la tablette peut offrir de bonnes performances globales tout en exécutant des applications et des jeux gourmands en ressources.

En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, il y a une caméra frontale de 8 MP et un capteur de 13 MP à l’arrière. Cette configuration d’appareil photo est assez bonne pour une tablette de milieu de gamme. Et comme le MatePad 11.5 est équipé d’une batterie de 7700 mAh, vous pouvez bénéficier d’une autonomie fiable avec une seule charge.

De plus, le MatePad 11.5 est équipé de capacités de charge rapide de 20 W. Ainsi, il devrait se recharger de 0 à 100% assez rapidement. Les autres caractéristiques de la tablette incluent quatre haut-parleurs, Harmony OS 3.1, jusqu’à 8 Go de RAM et 25 Go de stockage.

