Saviez-vous que MIUI dispose d’une fonctionnalité d’affichage cachée ?

À mesure que la technologie continue de progresser, les smartphones sont devenus une partie intégrante de notre vie quotidienne, servant de passerelle vers d’innombrables possibilités. Les magnifiques écrans des smartphones modernes offrent des expériences immersives, mais ils sont également sujets à des problèmes liés à l’écran, tels que la brûlure de l’écran et les images fantômes. Pour contrer ces préoccupations, MIUI de Xiaomi dispose d’une fonctionnalité de protection d’écran cachée qui déplace dynamiquement les icônes et les éléments à l’écran pour éviter les dommages permanents aux pixels.

Comprendre le problème

La brûlure d’écran et le phénomène d’écran fantôme sont des problèmes courants qui se produisent sur les écrans OLED et AMOLED. La brûlure d’écran se produit lorsque des éléments statiques, tels que des icônes ou des barres d’état, restent à l’écran pendant une période prolongée, causant une dégradation des pixels et laissant des empreintes permanentes. L’écran fantôme, quant à lui, se produit lorsque de faibles vestiges des images affichées précédemment persistent à l’écran même après avoir été remplacés par un nouveau contenu.

Remédier au problème : la fonction de protection d’écran cachée de MIUI

Pour protéger la longévité et l’intégrité visuelle de leurs appareils, MIUI de Xiaomi intègre une fonctionnalité cachée intelligente appelée « Protection d’écran » qui lutte de manière proactive contre la brûlure d’écran et les effets d’écran fantôme. Lorsqu’elle est activée, cette fonctionnalité déplace discrètement et continuellement les éléments à l’écran, y compris les icônes, les barres d’état et les boutons de navigation, de manière subtile.

Mouvement dynamique des pixels

La fonction de protection d’écran de MIUI utilise le mouvement dynamique des pixels, les éléments statiques déplaçant légèrement leur position horizontalement et verticalement à intervalles réguliers. Cela empêche tout pixel spécifique de rester allumé en continu, réduisant ainsi efficacement le risque de brûlure d’écran. En changeant continuellement l’emplacement des icônes et des éléments de l’interface utilisateur, les pixels de l’écran sont utilisés de manière égale, préservant ainsi une luminosité uniforme et une précision des couleurs.

Prévention de l’écran fantôme

La fonction de protection d’écran de MIUI ne lutte pas seulement contre la brûlure d’écran, elle combat également les problèmes d’écran fantôme. En veillant à ce qu’aucune image statique ne reste à l’écran pendant de longues périodes, cette fonctionnalité empêche les traces faibles du contenu précédemment affiché de devenir des images fantômes permanentes.

Préservation de la fidélité visuelle

Avec la fonction de protection d’écran de MIUI qui fonctionne silencieusement en arrière-plan, les utilisateurs peuvent profiter d’un écran impeccable qui conserve sa fidélité visuelle au fil du temps. L’attention portée par Xiaomi aux détails lors de la mise en œuvre de cette fonctionnalité cachée reflète l’engagement de l’entreprise à améliorer l’expérience utilisateur et à prolonger la durée de vie de ses smartphones.

Conclusion

MIUI de Xiaomi a toujours fait preuve d’un engagement envers la satisfaction de l’utilisateur et l’innovation, et la fonctionnalité de protection d’écran cachée illustre cet engagement. En abordant de manière proactive les problèmes de brûlure d’écran et d’écran fantôme grâce au mouvement dynamique des pixels, MIUI veille à ce que les smartphones de ses utilisateurs conservent la brillance visuelle et les performances qu’ils désirent pendant une période prolongée. Alors que la technologie mobile continue d’évoluer, l’intégration de telles fonctionnalités subtiles mais impactantes illustre l’approche de Xiaomi pour offrir des expériences haut de gamme à ses clients fidèles. Avec la protection d’écran cachée de MIUI qui protège leurs appareils, les utilisateurs peuvent se plonger en toute confiance dans le monde captivant des smartphones modernes sans craindre la détérioration de l’écran.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :