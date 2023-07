Étapes simples pour récupérer des emails supprimés dans Gmail, Outlook et Yahoo! Mail

Les emails sont une partie essentielle de notre communication quotidienne et perdre des emails importants peut être frustrant. Heureusement, la plupart des services de messagerie ont un moyen de récupérer les emails supprimés. Dans cet article, nous discuterons de la façon de récupérer les emails supprimés dans Gmail, Outlook et Yahoo! Mail.

Récupérer des emails supprimés dans Gmail

Étape 1 : Vérifier le dossier Corbeille

Le premier endroit où chercher les emails supprimés dans Gmail est le dossier Corbeille. Gmail déplace automatiquement les emails supprimés dans le dossier Corbeille, où ils restent pendant 30 jours avant d’être définitivement supprimés. Pour récupérer les emails supprimés du dossier Corbeille, suivez ces étapes :

1. Ouvrez Gmail et connectez-vous à votre compte.

2. Sur le côté gauche de l’écran, cliquez sur « Plus » pour dérouler le menu.

3. Cliquez sur « Corbeille » pour ouvrir le dossier Corbeille.

4. Trouvez l’email que vous souhaitez récupérer et cliquez sur la case à cocher à côté.

5. Cliquez sur l’icône « Déplacer vers » en haut de l’écran et sélectionnez le dossier où vous souhaitez déplacer l’email.

Étape 2 : Utiliser la barre de recherche

Si vous ne trouvez pas l’email supprimé dans le dossier Corbeille, vous pouvez essayer d’utiliser la barre de recherche dans Gmail. La barre de recherche de Gmail est puissante et peut vous aider à trouver des emails en fonction de mots-clés, d’expéditeurs, de destinataires et d’autres critères. Pour utiliser la barre de recherche, suivez ces étapes :

1. Ouvrez Gmail et connectez-vous à votre compte.

2. Cliquez sur la barre de recherche en haut de l’écran.

3. Saisissez les mots-clés ou les critères que vous souhaitez rechercher.

4. Cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Étape 3 : Utiliser Google Vault

Si vous ne parvenez toujours pas à trouver l’email supprimé, vous pouvez essayer d’utiliser Google Vault. Google Vault est un outil qui vous permet de rechercher et de récupérer des emails supprimés, ainsi que d’autres données, de votre compte Gmail. Pour utiliser Google Vault, suivez ces étapes :

1. Accédez au site web de Google Vault et connectez-vous à votre compte.

2. Cliquez sur « Matters » et créez un nouveau dossier.

3. Cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez « Gmail » comme source de données.

4. Entrez les critères de recherche pour l’email supprimé et cliquez sur « Rechercher ».

5. Sélectionnez l’email que vous souhaitez récupérer et cliquez sur « Exporter ».

Récupérer des emails supprimés dans Outlook

Étape 1 : Vérifier le dossier Éléments supprimés

Le premier endroit où chercher les emails supprimés dans Outlook est le dossier Éléments supprimés. Outlook déplace automatiquement les emails supprimés dans le dossier Éléments supprimés, où ils restent jusqu’à ce que vous les supprimiez manuellement ou vidiez le dossier. Pour récupérer les emails supprimés du dossier Éléments supprimés, suivez ces étapes :

1. Ouvrez Outlook et connectez-vous à votre compte.

2. Cliquez sur le dossier « Éléments supprimés » dans le volet de gauche.

3. Trouvez l’email que vous souhaitez récupérer et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris.

4. Cliquez sur « Déplacer » et sélectionnez le dossier où vous souhaitez déplacer l’email.

Étape 2 : Utiliser l’outil de récupération des éléments supprimés

Si vous ne trouvez pas l’email supprimé dans le dossier Éléments supprimés, vous pouvez essayer d’utiliser l’outil de récupération des éléments supprimés dans Outlook. L’outil de récupération des éléments supprimés vous permet de récupérer des emails qui ont été définitivement supprimés de votre compte. Pour utiliser l’outil de récupération des éléments supprimés, suivez ces étapes :

1. Ouvrez Outlook et connectez-vous à votre compte.

2. Cliquez sur le dossier « Éléments supprimés » dans le volet de gauche.

3. Cliquez sur l’onglet « Dossier » en haut de l’écran.

4. Cliquez sur « Récupérer les éléments supprimés » et sélectionnez l’email que vous souhaitez récupérer.

5. Cliquez sur « Restaurer les éléments sélectionnés » et sélectionnez le dossier où vous souhaitez déplacer l’email.

Récupérer des emails supprimés dans Yahoo! Mail

Étape 1 : Vérifier le dossier Corbeille

Le premier endroit où chercher les emails supprimés dans Yahoo! Mail est le dossier Corbeille. Yahoo! Mail déplace automatiquement les emails supprimés dans le dossier Corbeille, où ils restent pendant 7 jours avant d’être définitivement supprimés. Pour récupérer les emails supprimés du dossier Corbeille, suivez ces étapes :

1. Ouvrez Yahoo! Mail et connectez-vous à votre compte.

2. Cliquez sur le dossier « Corbeille » dans le volet de gauche.

3. Trouvez l’email que vous souhaitez récupérer et cliquez dessus.

4. Cliquez sur l’icône « Déplacer » en haut de l’écran et sélectionnez le dossier où vous souhaitez déplacer l’email.

Étape 2 : Utiliser l’outil de demande de restauration

Si vous ne trouvez pas l’email supprimé dans le dossier Corbeille, vous pouvez essayer d’utiliser l’outil de demande de restauration dans Yahoo! Mail. L’outil de demande de restauration vous permet de récupérer des emails qui ont été définitivement supprimés de votre compte. Pour utiliser l’outil de demande de restauration, suivez ces étapes :

1. Accédez au site web du formulaire d’aide à la restauration de Yahoo! Mail.

2. Sélectionnez « Envoyer une demande de restauration ».

3. Saisissez votre adresse email Yahoo! Mail et cliquez sur « Suivant ».

4. Suivez les instructions à l’écran pour soumettre votre demande de restauration.

Conclusion

Perdre des emails importants peut être frustrant, mais la plupart des services de messagerie ont un moyen de récupérer les emails supprimés. Dans cet article, nous avons discuté de la façon de récupérer les emails supprimés dans Gmail, Outlook et Yahoo! Mail. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous devriez être en mesure de récupérer vos emails supprimés et de retrouver l’accès à votre courrier important.

