Google soutient officiellement le protocole de sécurité de la couche de messagerie (MLS)

Dans le but d’améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, Google a officiellement annoncé son support au protocole Messaging Layer Security (MLS) pour son application Messages. Google a toujours espéré qu’Apple puisse ajouter le support des Rich Communication Solutions (RCS). Cependant, la société porte désormais son attention sur le protocole Message Layer Security (MLS). Elle espère renforcer le lien interplateforme et convaincre Apple d’apporter des modifications à iMessage.

L’Internet Engineering Task Force (IETF) a récemment publié le protocole MLS. Dans le but de prendre en charge le chiffrement de bout en bout, il permet non seulement d’assurer l’interopérabilité entre les différentes plates-formes et les différents services, mais il offre également suffisamment de flexibilité pour aider les fournisseurs à résoudre les problèmes de confidentialité et de sécurité des utilisateurs. MLS est une norme de l’IETF permettant un chiffrement de bout en bout solide pour les discussions de groupe. Il garantit que les messages ne sont accessibles qu’aux extrémités de la discussion. Ils ne passent par aucun serveur pour la transmission des messages.

Dans un communiqué de presse publié il y a quelques jours, Google a déclaré qu’il intégrera le protocole MLS dans Google Messages et les systèmes Android.

Avantages de MLS pour Google Messages

En utilisant le protocole MLS dans Google Messages, Google vise à offrir des échanges de messages chiffrés de bout en bout interopérables. Cela indique que les utilisateurs pourront discuter en toute sécurité avec des utilisateurs d’autres plates-formes de messagerie qui prennent également en charge le protocole MLS. Cette initiative vise à créer une expérience de messagerie plus sécurisée et privée pour les utilisateurs de différentes plates-formes.

L’adoption du protocole MLS par Google Messages présente plusieurs avantages en termes de confidentialité et de sécurité. Voici quelques-uns des principaux avantages :

1. Chiffrement de bout en bout :

MLS garantit que les messages échangés au sein d’un groupe sont chiffrés et ne peuvent être déchiffrés que par les utilisateurs destinataires. Cela offre un niveau plus élevé de confidentialité et de sécurité, car les messages sont protégés contre tout accès illégal.

2. Interopérabilité :

Avec le support du protocole MLS, Google Messages pourra discuter en toute sécurité avec d’autres plates-formes de messagerie qui adoptent également le protocole. Cette interopérabilité élargit la portée de la messagerie sécurisée et encourage d’autres plates-formes à adopter des normes de chiffrement similaires.

3. Protection contre l’écoute clandestine :

MLS protège contre l’écoute clandestine en chiffrant les messages au niveau de l’expéditeur et en les déchiffrant au niveau du destinataire. Cela empêche toute personne intermédiaire, y compris les fournisseurs de services, d’accéder au contenu des messages.

4. Résistance aux attaques :

Le protocole MLS est conçu pour résister à divers types d’attaques, y compris les adversaires actifs qui pourraient compromettre les clients, le service de livraison ou le service d’authentification. Cela garantit que même en présence d’acteurs malveillants, la sécurité du système de messagerie reste intacte.

Confidentialité de l’utilisateur

L’adoption du protocole MLS par Google Messages a un lien direct avec la confidentialité de l’utilisateur. Étant donné que les messages sont chiffrés de bout en bout, les utilisateurs peuvent être tranquilles en sachant que leurs conversations sont sûres et privées. Cela est particulièrement important dans les discussions de groupe où de nombreux clients doivent convenir d’une clé pour des conversations sécurisées.

De plus, le lien entre les différents systèmes du protocole MLS permet aux utilisateurs de différents systèmes de discuter en toute sécurité. Cela indique que les utilisateurs ne sont pas limités à une seule plate-forme pour la messagerie sécurisée. Ils peuvent choisir la plate-forme qui correspond le mieux à leurs besoins tout en assurant la confidentialité et la sécurité de leurs conversations.

Mots finaux

Dans une grande initiative visant à garantir la confidentialité et la sécurité, Google ajoute désormais le protocole MLS à son application Messages. En utilisant le protocole MLS, Google permet le chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe. La société encouragera également des conversations sûres et sécurisées entre systèmes. Cela protégera les utilisateurs contre tout accès illégal à leurs messages. Alors que de plus en plus de plates-formes adoptent le protocole MLS, l’avenir de la messagerie sécurisée semble prometteur. Alors que Google espérait qu’Apple ajouterait la solution RCS à son application Messages, elle porte désormais son attention sur le protocole MLS. Espérons qu’Apple trouvera le système MLS plus attrayant et y adhérera. Si cela se produit, les utilisateurs d’Android et d’iOS pourront s’envoyer des messages en toute sécurité à travers le système.

