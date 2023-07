Violation de données chez NTT Docomo : Un ancien employé dérobe des millions d’informations utilisateur

NTT Docomo, un opérateur de communication japonais, a été mentionné à plusieurs reprises pour divers incidents de fuites de données et de vols. Hier, l’opérateur a confirmé que d’anciens employés ont volé des informations utilisateur concernant 5,96 millions de versions d’informations. Selon l’entreprise, ces anciens employés étaient des salariés sous contrat de NTT Nexia, un sous-traitant de NTT Docomo.

Un ancien employé de NTT Docomo vole des millions d’informations utilisateur

Le 21 juillet 2023, NTT Docomo a annoncé qu’un ancien employé temporaire de la société sous-traitante NTT Nexia avait illégalement volé des informations utilisateur concernant 5,96 millions de versions d’informations. Les informations obtenues par cet ex-employé comprennent le nom de l’utilisateur, l’adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, les e-mails, etc. Cependant, elles ne concernent pas les cartes de crédit, les comptes financiers, les informations de paiement et divers mots de passe. L’ancien employé a été arrêté sous suspicion de violation de la loi sur l’accès informatique non autorisé. L’opérateur japonais s’est excusé pour l’incident et s’est engagé à améliorer sa sécurité. NTT Docomo s’engage à prévenir de tels événements à l’avenir. L’entreprise a également mis en place une ligne d’assistance téléphonique pour les utilisateurs ayant des problèmes avec leurs informations personnelles.

Pour l’instant, NTT Docomo n’a pas encore confirmé si les données sont entre les mains d’un tiers. Cependant, afin de gérer tout effet, l’entreprise indique qu’elle contactera les utilisateurs par e-mail ou par courrier. NTT Docomo a déclaré :

« Nous prenons cet incident très au sérieux et ferons tout notre possible pour répondre aux préoccupations de nos clients. Nous travaillerons également à renforcer davantage notre système de gestion des informations personnelles, y compris notre système de gestion des informations personnelles des sous-traitants, afin que des situations similaires ne se reproduisent pas. »

Mesures prises par NTT Docomo face à la violation des données

Pour faire face à la violation des données chez NTT Docomo, l’entreprise a pris plusieurs mesures pour contrer l’impact et prévenir des incidents similaires à l’avenir. Ces mesures comprennent :

1. Excuse pour l’incident :

NTT Docomo a présenté des excuses publiques pour l’incident de violation des données. L’entreprise n’a pas nié la violation et a exprimé des regrets quant à l’impact potentiel sur ses utilisateurs.

2. Amélioration de la sécurité :

En réponse à la violation, NTT Docomo s’est engagé à renforcer ses mesures de sécurité pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir. Cela pourrait impliquer l’utilisation de contrôles d’accès plus stricts pour améliorer les protocoles de cryptage. De plus, l’entreprise affirme qu’elle effectuera des audits de sécurité plus réguliers à l’avenir.

3. Mise en place d’une ligne d’assistance pour les préoccupations des utilisateurs :

NTT Docomo a mis en place une ligne d’assistance spéciale pour permettre aux utilisateurs d’exprimer leurs préoccupations ou de poser des questions relatives à la violation des données. Cela permet aux utilisateurs concernés de demander de l’aide et des conseils concernant leurs informations personnelles.

4. Collaboration avec les autorités :

NTT Docomo travaille en collaboration avec les organismes chargés de l’application de la loi pour enquêter sur l’incident et traduire le coupable en justice. L’ancien employé est déjà en garde à vue et l’entreprise déclare qu’il répondra de ses actes devant la justice.

Cas précédents

Ce n’est pas la première fois que NTT Docomo fait parler de lui en raison d’une violation des données ou d’un vol. En 2005, un sous-traitant a été arrêté pour avoir divulgué des informations personnelles sur 24 600 utilisateurs de NTT Docomo, rapporte Japan Times. Le voleur de données a obtenu des numéros de téléphone portable et d’autres données personnelles sur les utilisateurs de l’entreprise, puis a envoyé un e-mail de menace à NTT DoCoMo Systems Inc., une filiale de NTT DoCoMo. Les informations divulguées comprenaient les noms, adresses, numéros de téléphone portable et numéros de téléphone utilisés pour les demandes de renseignements.

En 2020, NTT Docomo a admis que 18 millions de yens avaient été volés sur des comptes bancaires liés à son service d’argent électronique. L’entreprise a déclaré avoir confirmé un total de 25,42 millions de yens (240 000 dollars) volés sur les comptes bancaires des utilisateurs dans 120 cas de transactions illégales effectuées à l’aide du service d’argent électronique. À l’époque, l’entreprise a également présenté ses excuses et s’est engagée à renforcer sa sécurité des données.

En conclusion

Au fil des années, NTT Docomo a fait l’objet de nombreux cas de violations de données et de vols. Le cas le plus récent concerne le vol de 5,96 millions d’informations appartenant aux utilisateurs. La personne qui a volé ces informations est un ancien employé de NTT Nexia, un sous-traitant de NTT Docomo. NTT Docomo affirme que l’ancien employé devra répondre de ses actes devant la loi. L’entreprise a également présenté ses excuses aux utilisateurs et a mis en place différentes mesures pour faire face à tout impact potentiel. Cependant, étant donné que ce n’est pas la première fois, les utilisateurs peuvent avoir certaines réserves lorsqu’ils traitent avec l’entreprise.

