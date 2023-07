Applications Xiaomi MIUI – Fonctionnalités et mises à jour

Les nombreuses applications intégrées dans l’interface MIUI de Xiaomi offrent aux utilisateurs divers avantages et facilitent grandement leur quotidien. Dans cet article, nous allons vous expliquer plus en détail les fonctions et la facilité d’utilisation des applications MIUI de manière impressionnante. Les fonctionnalités et avantages offerts par chaque application contribuent à l’expérience utilisateur. C’est pourquoi Xiaomi améliore ses applications à chaque nouvelle version de MIUI et soutient de plus en plus d’utilisateurs qui achètent des produits Xiaomi.

MIUI+

MIUI+ vous permet de contrôler votre appareil depuis un ordinateur. Vous pouvez consulter les notifications de votre smartphone sur votre ordinateur portable, ouvrir instantanément toutes les applications, copier/coller du texte, prendre des captures d’écran, et bien plus encore. Cela aide les utilisateurs à travailler de manière plus productive et efficace. Nous avons un article sur la manière d’utiliser MIUI+. Veuillez noter que MIUI+ est exclusif à la Chine.

App Vault

App Vault permet un accès rapide à des fonctionnalités spécifiques, permettant aux utilisateurs d’effectuer des tâches sans rechercher parmi les applications. Les raccourcis, les cartes avec des informations importantes et les tendances en ligne sont présentés dans une interface conviviale. Les nouveaux widgets ajoutés avec MIUI 13 améliorent également la facilité d’utilisation.

MIUI Weather

MIUI Weather est une application pratique qui vous permet de suivre la météo sur votre appareil. Grâce aux données fournies par AccuWeather, les informations météorologiques sur 5 jours sont présentées régulièrement avec un design clair. De plus, les effets basés sur la météo ajoutés avec MIUI 12 rendent l’expérience utilisateur plus agréable et vous offrent le meilleur du moment.

MIUI Security

MIUI Security protège les utilisateurs en sécurisant leur appareil contre les menaces potentielles. Il protège contre les menaces inattendues, optimise l’appareil et améliore les performances de la batterie en libérant de la mémoire. MIUI Security inclut Game Turbo, qui améliore votre expérience de jeu tout en offrant des fonctionnalités utiles telles que les fonctionnalités de confidentialité, une fonction de deuxième espace, une fonction d’application double et une fonction de nettoyage en profondeur. Nous avons un article sur les mises à jour et les fonctionnalités de MIUI Security.

MIUI Themes

Avec MIUI Themes, vous pouvez personnaliser votre appareil avec différents thèmes. Vous pouvez modifier l’apparence des icônes d’application, du panneau de notification, des applications système, du centre de contrôle, et bien plus encore. Cela donne aux utilisateurs la liberté de personnaliser leur appareil selon leur style.

MIUI Music

L’application MIUI Music aide les utilisateurs à découvrir les dernières chansons et à écouter leurs pistes préférées facilement. Grâce au support de YouTube, vous pouvez même écouter une chanson non installée sur votre téléphone avec l’écran verrouillé ou en arrière-plan. Optimisez votre expérience musicale avec des effets sonores et des réglages d’égaliseur.

MIUI File Manager

MIUI File Manager facilite la gestion, la dissimulation et le partage des fichiers pour les utilisateurs. Avec la capacité d’ouvrir différents formats de fichiers, les utilisateurs peuvent afficher leurs fichiers sans problème.

MIUI Gallery

Avec MIUI Gallery, vous pouvez visualiser les photos et vidéos sur votre appareil. De plus, vous pourrez retoucher vos photos. Grâce à des fonctionnalités telles que les effets et l’album caché, les utilisateurs peuvent organiser leurs collections de photos et les garder en sécurité. De plus, la fonction de corbeille vous permet de récupérer les photos et vidéos supprimées accidentellement.

MIUI Screen Recorder

MIUI Screen Recorder vous permet d’enregistrer l’écran de votre appareil. Il prend en charge l’enregistrement jusqu’à 90 images par seconde sur les appareils puissants. Cela aide les utilisateurs à réaliser des partages d’écran, à enregistrer des vidéos de jeu ou à créer du contenu pédagogique.

MIUI Updater

MIUI Updater vous permet de vérifier les mises à jour logicielles disponibles pour les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO. Depuis cette application, vous pourrez recevoir les mises à jour qui arrivent automatiquement via OTA. Vous pouvez également installer la mise à jour manuellement en recherchant le fichier approprié pour votre appareil avant qu’il n’arrive via OTA. Vous pouvez télécharger et installer à nouveau les dernières mises à jour, vérifier les innovations et obtenir des mises à jour de test. Une des applications les plus importantes pour les téléphones Xiaomi.

MIUI Clock

MIUI Clock, l’application d’horloge des téléphones de marque Xiaomi, Redmi et POCO, vous permet de suivre tous les horloges mondiales sur votre appareil. Cette application, qui a un design très élégant, offre également des fonctionnalités très fonctionnelles pour les utilisateurs.

MIUI Notes

Il s’agit d’une application MIUI créée pour prendre des notes. Le fait de pouvoir dessiner avec votre doigt montre que l’application est fonctionnelle. Le design est très simple et élégant. Il offre également divers raccourcis et fonctionnalités.

Vous pouvez ajouter des dessins à vos notes, écrire à la main avec votre doigt, ajouter des photos à vos notes, et créer des sondages et des graphiques. Vous pouvez également apporter diverses modifications aux polices de vos notes. Il offre une personnalisation de la police, de la couleur de la police, de l’épaisseur, de la finesse, et bien plus encore. Vous pouvez partager vos notes avec plusieurs formats de fichiers. Avec Xiaomi Cloud, vous pouvez sauvegarder vos notes et même les télécharger sur Xiaomi Cloud.

MIUI Calendar

C’est une application où vous pouvez suivre le calendrier sur les appareils Xiaomi. Vous pouvez planifier toutes vos journées avec l’application de calendrier, ajouter des rappels, et voir les jours spéciaux. L’application affiche automatiquement les jours fériés et les jours spéciaux selon le pays dans lequel vous vivez, et peut également afficher vos rappels et vos notes si vous le souhaitez.

Toutes ces applications offrent aux utilisateurs Xiaomi un ensemble d’outils utiles et efficaces pour faciliter leur quotidien et accroître leur productivité. L’interface MIUI offre aux utilisateurs Xiaomi de grands avantages en termes de personnalisation et de fonctionnalité grâce à sa riche collection d’applications et à ses fonctionnalités conviviales.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :