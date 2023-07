Soyez le premier à savoir : WhatsApp lance des alertes de mise à jour des chaînes

WhatsApp est un service de messagerie instantanée populaire qui s’efforce toujours d’améliorer son expérience utilisateur. L’équipe de développeurs travaille sans relâche pour corriger les bugs et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et a récemment publié une nouvelle version bêta de l’application pour les utilisateurs d’Android, la version 2.23.15.11.

Les canaux sont l’une des principales fonctionnalités testées par WhatsApp. Cette fonctionnalité permet aux personnes et aux organisations d’envoyer des mises à jour importantes à leurs abonnés. Les administrateurs peuvent envoyer du texte, des photos, des vidéos, des stickers et des sondages sur les canaux. Bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement testée qu’en Colombie et à Singapour, WhatsApp prévoit de l’étendre à d’autres pays.

WhatsApp Beta pour Android présente une nouvelle fonctionnalité pour informer les utilisateurs de la disponibilité de la chaîne

Avec la version bêta 2.23.15.11, certains utilisateurs voient un nouveau message qui les informe lorsque les canaux seront disponibles pour eux. Il s’agit d’une fonctionnalité nouvelle et inhabituelle pour WhatsApp. Comme il n’a jamais informé les utilisateurs de la disponibilité d’une nouvelle fonctionnalité auparavant. Cela montre que l’équipe de développeurs est particulièrement investie pour faire des chaînes un succès.

WhatsApp vise à fournir aux personnes et aux organisations un moyen simple, fiable et privé de communiquer avec leurs abonnés. En avertissant les utilisateurs lorsque les chaînes deviennent disponibles, WhatsApp espère faciliter l’inscription et la réception des mises à jour importantes.

La sortie de la version 2.23.15.11 beta est la preuve que WhatsApp s’engage à améliorer son service. Et offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible. WhatsApp est sûr de rester un outil populaire et essentiel pour la communication dans le monde entier. Avec l’introduction de canaux et d’autres nouvelles fonctionnalités.

En plus des chaînes, WhatsApp a également introduit d’autres nouvelles fonctionnalités dans la version bêta 2.23.15.11. Comme de nouveaux emojis et une fonction d’archivage repensée. Ces nouvelles fonctionnalités visent à rendre l’expérience utilisateur encore plus agréable et efficace.

Dans l’ensemble, WhatsApp est un puissant outil de communication qui évolue constamment pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Avec l’introduction de canaux et d’autres nouvelles fonctionnalités, WhatsApp restera assurément le premier choix pour la messagerie instantanée et la communication dans le monde entier.

