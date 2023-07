Boîte vocale en direct sur l’iPhone : Comment l’utiliser et la désactiver dans iOS 17

La messagerie vocale en direct de l’iPhone est une nouvelle fonctionnalité qui arrive avec iOS 17 et qui vous aidera à résoudre le problème croissant des appels non sollicités ainsi qu’à décider quand vous voulez/devez répondre aux appels des personnes que vous connaissez. Suivez les instructions pour utiliser et activer/désactiver la messagerie vocale en direct de l’iPhone.

Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 :

« La messagerie vocale en direct permet aux utilisateurs de voir la transcription en temps réel lorsque quelqu’un laisse un message vocal, et de décrocher pendant que l’appelant laisse son message. Les appels identifiés comme spam par les opérateurs n’apparaîtront pas en tant que Live Voicemail et seront instantanément refusés. Grâce à la puissance du moteur neuronal, la transcription de Live Voicemail est gérée sur l’appareil et reste entièrement privée ».

Étant donné que 100 % des spams sur iPhone ne sont pas bloqués par les opérateurs, il est possible que certains parviennent jusqu’à la boîte vocale Live de l’iPhone. Heureusement, un bouton de blocage est intégré à la fonction, ce qui vous permet de vous en débarrasser rapidement.

Comment activer/désactiver la messagerie vocale Live de l’iPhone et comment elle fonctionne ?

iOS 17 est actuellement en version bêta. Découvrez comment installer le logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celle-ci et bien d’autres.

La messagerie vocale Live de l’iPhone est activée par défaut avec iOS 17

Allez à Paramètres > ; Téléphone > ; Boîte vocale en direct pour l’éteindre

Lorsque vous recevez un appel et que vous le laissez partir ou que vous l’envoyez à la messagerie vocale, vous verrez l’icône du téléphone et de l’enregistrement dans l’îlot dynamique ou en haut de votre iPhone.

Touchez l’icône du téléphone pour accéder à la transcription de la messagerie vocale en direct.

Vous pouvez maintenant bloquer l’appelant, répondre à l’appel ou le laisser finir de laisser un message vocal – et vous pouvez balayer vers le haut depuis le bas pour quitter la messagerie vocale en direct à tout moment.

Voici comment se présente la messagerie vocale en direct sur iPhone :

Que pensez-vous de la boîte vocale iPhone Live ? Êtes-vous enthousiasmé par cette nouvelle fonctionnalité ? Ou allez-vous la désactiver ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux !

Merci d’avoir consulté notre guide sur l’utilisation de la messagerie vocale en direct sur l’iPhone !

