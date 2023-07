YouTube maintient la stabilité : dites bonjour au volume stable !

YouTube est sans aucun doute l’un des services les plus populaires et les plus utilisés offerts par Google à ses utilisateurs. Son application Android est constamment mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Et l’une de ces fonctionnalités qui sera bientôt lancée est « Volume stable ».

La fonctionnalité vise à résoudre un problème ennuyeux auquel de nombreux utilisateurs sont confrontés lorsqu’ils regardent des vidéos sur YouTube. Lorsque les utilisateurs regardent plusieurs vidéos successivement, ils peuvent rencontrer des changements de volume soudains en raison de différents paramètres audio, ce qui peut être assez désagréable. C’est là qu’intervient le « volume stable ». Bien que Google n’ait pas encore fourni de détails officiels, nous pensons que cette fonctionnalité fonctionnera comme un normalisateur et un compresseur pour égaliser le volume entre les vidéos ou même au sein de la même vidéo.

Présentation du volume stable : la dernière fonctionnalité de YouTube pour améliorer l’expérience utilisateur

La fonctionnalité devrait être bien accueillie par la plupart des utilisateurs. Comme il promet de rendre l’expérience de visionnage sur YouTube plus fluide et plus agréable. Cependant, cela peut ne pas fonctionner aussi bien pour les vidéos musicales. Fuite populaire Mishaal Rahman confirme sur Twitter que la fonctionnalité est déjà disponible pour certains utilisateurs. Mais il est probablement encore en phase de test avant de devenir disponible pour tout le monde dans le monde.

Reste à voir comment les utilisateurs réagiront à cette nouvelle fonctionnalité. Comme cela peut obliger l’équipe de développeurs de Google à apporter des modifications à leurs projets en cours. Si le « volume stable » s’avère efficace, il pourrait ouvrir la voie à d’autres fonctionnalités qui répondent aux plaintes courantes des utilisateurs et améliorent l’expérience globale d’utilisation de YouTube.

En attendant, les utilisateurs qui souhaitent télécharger la dernière version de YouTube pour Android peuvent le faire via APK Mirror. Comme toujours, il est important de faire preuve de prudence lors du téléchargement d’applications tierces. Et pour s’assurer qu’ils proviennent d’une source fiable.

Dans l’ensemble, « Stable volume » promet d’être un ajout utile à l’application Android de YouTube. Et est sûr d’être apprécié par de nombreux utilisateurs qui regardent plusieurs vidéos à la suite.

