Comparaison du Nothing Phone (2) et du Google Pixel 7 : Quel est le Smartphone Ultime ?

Rien n’a récemment présenté son deuxième smartphone en tant qu’entreprise. Semblable à son prédécesseur, le Nothing Phone (2) bénéficie d’un design unique distinct des autres marques de téléphones. En parlant de design, le Nothing Phone (2) présente un design très similaire au modèle précédent. Mis à part les similitudes externes, le Nothing Phone (2) est un pas de plus dans presque tous les autres départements par rapport au Nothing Phone (1). Même si le téléphone (2) est équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année dernière, l’appareil reste un véritable appareil haut de gamme.

Rien n’a également augmenté le prix du modèle de cette année de 399 $ à 599 $ en raison des mises à niveau qui l’accompagnent. Avec le même budget, vous pouvez également envisager l’achat du smartphone Google Pixel 7. Cela nous amène à la question « lequel vaut vos 599 $ ? » Il est important de souligner que les deux téléphones sont de très bons téléphones qui valent vraiment le prix. Cependant, ils ont tous deux leurs propres différences, ce qui devrait aider l’acheteur à prendre une décision éclairée avant d’acheter.

Cet article explore cinq différences significatives entre le Nothing Phone (2) et le Google Pixel 7. Ces différences mettent en évidence le hardware, les logiciels ainsi que la conception des deux téléphones.

Design (Nothing Phone (2) contre Google Pixel 7)

Un facteur distinctif du Nothing Phone (2) par rapport aux autres téléphones, y compris son prédécesseur, le Phone (1), est son interface Glyph. Cette interface se compose de lumières blanches intégrées au dos transparent du smartphone.

L’interface Glyph sur le Nothing Phone 2 n’est pas seulement pour l’apparence. Il sert aussi à des fins pratiques. Lorsque vous recevez des notifications ou des appels, l’interface fournit des repères visuels. De plus, il fonctionne comme une source de lumière pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Le Phone 2 va encore plus loin en incluant plus de LED, qui permettent des effets lumineux plus avancés. Désormais, l’interface peut afficher des éléments tels que les minuteries, les niveaux de volume et même les mises à jour d’applications telles que Uber et Deliveroo.

En revanche, le Pixel 7 conserve le style visuel des modèles Pixel précédents, y compris un bloc proéminent à l’arrière qui abrite deux caméras. Le téléphone présente une combinaison haut de gamme de matériaux en acier et en verre et offre une gamme d’options colorées, contrairement aux choix limités de gris et de blanc du Nothing Phone 2. Cependant, il lui manque la fonction d’éclairage du Nothing Phone (2).

Interface utilisateur du système d’exploitation Android (Nothing Phone (2) Vs Google Pixel 7)

La gamme Google Pixel est largement saluée pour sa version pure d’Android, et le Google Pixel 7 perpétue cette tradition avec son interprétation vanille d’Android 13. Il inclut la prise en charge de Material You, ce qui indique que votre fond d’écran peut parfaitement correspondre à l’interface utilisateur globale. Le téléphone conserve également d’autres fonctionnalités Android d’origine et réduit au minimum les bloatwares.

En revanche, le Nothing Phone 2 utilise un système d’exploitation complètement différent appelé Nothing OS 2.0. Ce système d’exploitation a une esthétique de conception distincte avec des icônes et du texte de style matriciel. Il met l’accent sur une palette de couleurs monochromatique, composée principalement de blancs, de gris et de noirs. Le style visuel de Nothing OS 2.0 le distingue des autres systèmes d’exploitation.

Il a certainement l’air visuellement attrayant, et Nothing a réussi à intégrer la prise en charge de toutes les applications (qu’elles prennent ou non officiellement en charge le skin) dans son iconographie Nothing. C’est un changement rafraîchissant par rapport aux autres skins qui modifient l’apparence des icônes d’application, avec généralement des exceptions à la règle dans votre liste d’applications.

Capacités d’IA (Nothing Phone (2) Vs Google Pixel 7)

Le Google Pixel 7 fonctionne sur le propre chipset Tensor G2 de Google, qui diffère du Snapdragon 8 Plus Gen 1 utilisé dans le Nothing Phone 2. Contrairement à se concentrer uniquement sur les performances, le chipset Tensor G2 donne la priorité aux capacités d’IA. Cet accent mis sur l’IA permet au Pixel 7 d’exécuter des fonctions impressionnantes et innovantes.

Le Pixel 7 intègre des fonctionnalités alimentées par l’IA qui améliorent l’expérience utilisateur. Ces fonctionnalités incluent la capacité de Google Assistant à filtrer les appels provenant de numéros inconnus ou de spam, ainsi que sa capacité à identifier et à enregistrer la musique en cours de lecture dans votre environnement. L’appareil photo du Pixel 7 bénéficie du traitement de l’IA, ce qui se traduit par une qualité photo impressionnante. De plus, des outils d’édition avancés tels que Magic Eraser et Magic Unblur sont disponibles, améliorant encore les capacités de photographie du téléphone.

Le Pixel 7 est très apprécié pour sa reconnaissance voix-texte exceptionnelle, comme l’a mentionné notre test. Il offre l’une des meilleures expériences de transcription précise des mots parlés en texte. De plus, le téléphone offre des capacités de traduction sur l’appareil, vous permettant de traduire facilement des langues sans dépendre d’une connexion Internet. Si ces fonctionnalités correspondent à vos préférences, le Pixel 7 est un excellent choix.

Si la puissance brute est votre principale priorité, le Nothing Phone 2 avec son processeur Snapdragon serait probablement le meilleur choix. Bien que nous n’ayons pas de références spécifiques pour le Nothing Phone 2, d’autres téléphones équipés du Snapdragon 8 Plus Gen 1, tels que le Motorola Razr 40 Ultra, ont démontré des performances CPU et GPU impressionnantes. Si vous accordez la priorité aux performances par rapport aux autres fonctionnalités, le Nothing Phone 2 pourrait être l’option la plus appropriée pour vous.

Capacités de zoom (Nothing Phone (2) Vs Google Pixel 7)

Le Nothing Phone 2 et Google Pixel 7 ont tous deux des configurations de caméra principales similaires, du moins en termes de mégapixels sur papier. Ils disposent tous deux d’un appareil photo principal de 50 MP. Cependant, le Nothing Phone 2 prend la tête en mégapixels avec son appareil photo ultra large 50MP correspondant, tandis que le Pixel 7 offre une option ultra large 13MP. Aucun de ces téléphones n’inclut de téléobjectif dédié, mais cela peut ne pas être un facteur significatif pour le Pixel 7.

Le Pixel 7 se distingue en termes de capacités de zoom, grâce à sa fonction Super Res Zoom alimentée par l’IA. Cette technologie permet au Pixel 7 de capturer des images détaillées même avec un grossissement de 20x. D’autre part, le Nothing Phone 2 a un zoom numérique maximum de 10x, ce qui est inférieur aux capacités du Pixel 7. Si le zoom est important pour vous, le Pixel 7 serait le choix préféré.

Les performances de l’appareil photo du Pixel 7 vont au-delà des capacités de zoom. Les images capturées par ses autres capteurs sont considérées comme parmi les meilleures disponibles. Selon notre test, la qualité d’image peut être « à couper le souffle ». Bien que le système de caméra du Nothing Phone 2 n’ait pas encore été testé, il semble qu’il sera confronté à un défi de taille pour correspondre à la qualité d’image exceptionnelle du Pixel 7.

Prix ​​au Royaume-Unis

Le fait que les deux téléphones aient le même prix de 599 $ n’indique pas que l’histoire est la même dans toutes les régions du monde. Les deux téléphones peuvent avoir le même prix aux États-Unis, cependant, les prix changent un peu lorsque vous vous déplacez sur le marché britannique. Alors que le Nothing Phone (2) se vend 579 £ au Royaume-Unis, le Google Pixel 7 se vend 599 £ dans la même région. Cela rend le Nothing Phone (2) un peu moins cher au Royaume-Unis que le Google Pixel 7.

Ceux au Royaume-Unis peuvent économiser 20 £ s’ils décident d’opter pour le Nothing Phone (2) au lieu du Google Pixel 7.

Conclusion

Comme indiqué ci-dessus, les différences sont assez claires. Cependant, il est important de souligner que ces différences ne font pas vraiment d’un téléphone un meilleur choix que l’autre. Votre choix de téléphone dépend uniquement de vos préférences personnelles. Par exemple, si vous aimez avoir un smartphone au look unique dans votre main et attirer l’attention, il est indéniable que le Nothing Phone (2) vous servira bien. Cependant, si vous aimez profiter des capacités améliorées de l’IA, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Google Pixel 7.

