La chemise à retour haptique d’Assassin’s Creed permettra aux joueurs de ressentir chaque coup de poing, chaque coup de couteau et chaque chute

Une vue d’ensemble : Les joueurs sont toujours à la recherche de nouvelles façons de s’immerger dans les mondes numériques. Certains aiment les images ultra-détaillées, tandis que d’autres préfèrent le son le plus clair et le plus précis qui soit. Mais pour certains, même les technologies audiovisuelles les plus avancées ne suffisent pas à rendre l’expérience plus réaliste. Grâce à un partenariat entre Ubisoft et le développeur de technologies haptiques OWO, les fans d’Assassin’s Creed pourront bientôt pousser leur expérience encore plus loin.

Parfois, après une dure journée, on a envie de rentrer chez soi et de se détendre. D’autres fois, vous avez envie de rentrer chez vous, de mettre une chemise moulante et de simuler des coups de poing et des coups de poignard. Si vous vous trouvez dans cette dernière catégorie, vous avez de la chance. Le développeur d’Assassin’s Creed, Ubisoft, s’est associé au développeur de la technologie de retour haptique OWO pour lancer l’édition Assassin’s Creed Mirage de son système de jeu haptique.

Quand le mirage rencontre la réalité… Découvrez le système haptique Assassin’s Creed Mirage en collaboration avec OWO. @owogameofficial

– Assassin's Creed (@assassinscreed) 13 juillet 2023

La chemise à retour haptique permet aux utilisateurs de ressentir de véritables sensations physiques en manipulant les ondes associées aux différents types de retour disponibles dans la bibliothèque de sensations d’OWO. La bibliothèque comprend des sensations et des expériences allant du vent, du stress et de la chute libre aux blessures par poignard, aux blessures abdominales graves et aux tirs avec blessures de sortie. Cela semble amusant.

L’édition Mirage devrait être livrée avec des caractéristiques similaires à celles de la chemise à retour haptique Founder Limited Edition d’OWO. L’édition limitée Founder est livrée avec dix emplacements de sensation haptique, des électrodes à haute conductivité de 100 ohms, une connectivité Bluetooth 5.2 et une batterie USB Type-C rechargeable pendant huit heures. Selon la page du skin Assassin’s Creed d’OWO, l’édition Mirage arrivera également avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment une chemise en lycra au style AC, 20 coussinets de gel, une pochette de rangement, le dispositif OWO et un code de jeu Assassin’s Creed.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs expériences individuelles à l’aide de l’appareil OWO et de l’application My OWO. L’application permet de calibrer et d’ajuster les sensations et les intensités délivrées par la peau, garantissant une expérience unique pour chaque jeu et chaque utilisateur.

On pourrait penser qu’il n’y a pas vraiment de bonne façon de faire passer des coups de couteau, des coups de feu et des piqûres d’insectes pour un bon moment, mais c’est pourtant ce qu’a fait OWO. L’entreprise a été sélectionnée comme l’un des lauréats des prix de l’innovation du CES 2022 dans la catégorie réalité virtuelle/réalité augmentée. Elle a de nouveau été récompensée au CES 2023, cette fois pour sa technologie de manchon à retour haptique.

La sortie d’Assassin’s Creed Mirage est prévue pour le 12 octobre de cette année pour les utilisateurs de PC, PlayStation, Xbox et Amazon Luna. Le jeu sera également disponible pour tous les abonnés Ubisoft+ dès sa sortie.



