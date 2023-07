Mise à jour Redmi Note 12 Pro 5G Android 13 : MIUI amélioré et de nouvelles fonctionnalités vous attendent!

Le Redmi Note 12 Pro 5G est équipé du processeur MediaTek Dimensity 1080, ce qui fait de ce smartphone l’un des meilleurs appareils de la série Redmi Note. Les utilisateurs expriment leur satisfaction quant aux performances et aux capacités de la caméra de cet appareil. Cependant, le système d’exploitation d’un smartphone est également très important pour les utilisateurs. Le Redmi Note 12 Pro 5G a été lancé avec MIUI 14 basé sur Android 12, et il recevra désormais la mise à jour Android 13 dans l’EEA et en Inde.

MIUI est construit sur le système d’exploitation Android et est doté de fonctionnalités de personnalisation et supplémentaires de Xiaomi. MIUI 14 se distingue par ses nombreuses fonctionnalités avancées et son design innovant. Les utilisateurs préfèrent cette version de MIUI pour bénéficier d’une expérience utilisateur plus fluide sur leurs smartphones.

Selon les dernières informations, la mise à jour du Redmi Note 12 Pro 5G vers Android 13 avec les builds MIUI-V14.0.3.0.TMOEUXM et MIUI-V14.0.3.0.TMOINXM sera disponible pour les utilisateurs. Cette mise à jour est basée sur MIUI 14 et vise à améliorer la stabilité du système et à offrir des fonctionnalités plus avancées.

Avec la mise à jour du Redmi Note 12 Pro 5G vers Android 13, MIUI devrait être encore amélioré avec de nouvelles fonctionnalités. La version mise à jour de MIUI offrira une expérience utilisateur plus fluide et rendra le téléphone plus agréable à utiliser grâce à de nouvelles animations et effets de transition. De plus, la mise à jour comprendra des améliorations qui augmenteront l’autonomie de la batterie et les performances de la batterie. Les utilisateurs bénéficieront d’une expérience utilisateur améliorée grâce à la combinaison de l’interface MIUI mise à jour et d’Android 13.

Dans une nouvelle passionnante pour les utilisateurs du Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G, la mise à jour vers Android 13 commencera à être déployée à la fin du mois de juillet. Cette mise à jour améliorera la stabilité du système du téléphone et améliorera l’expérience utilisateur en présentant des fonctionnalités avancées. Nous vous tiendrons informés de sa sortie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :