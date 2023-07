Les sociétés de préparation d’impôts ont suivi les utilisateurs et partagé des données sensibles avec Big Tech

Facepalm : Les législateurs américains accusent les sociétés fiscales, Google et Meta, d’abuser des données des contribuables en utilisant une technologie de traçage invisible. Les entreprises ont partagé des informations hautement sensibles pendant des années, un acte qui semble nécessiter l’intervention directe des agences fédérales et du gouvernement américain lui-même.

Sept législateurs démocrates américains, menés par Elizabeth Warren, ont récemment dévoilé les résultats d’une enquête de sept mois sur les pratiques de partage de données des entreprises de préparation des déclarations d’impôts. Les six sénateurs (plus la représentante Katie Porter) ont publié un communiqué de 54 pages qui met en lumière ce que les politiciens perçoivent comme un « partage scandaleux, étendu et potentiellement illégal » des informations personnelles et financières sensibles des contribuables avec les grandes entreprises technologiques.

Le communiqué décrit comment les sociétés de préparation d’impôts TaxAct, TaxSlayer et H&R Block ont confirmé qu’elles utilisaient la technologie du pixel de suivi, désormais connue sous le nom de « balise Web », fournie par Meta (Meta pixel) depuis « au moins » quelques années. Ces entreprises ont également utilisé la technologie de suivi de Google Analytics (GA) pendant une période encore plus longue.

Selon le communiqué, ces sociétés de préparation d’impôts ont partagé les données de millions de contribuables américains avec Facebook et Google, fournissant à deux des plus grandes sociétés de publicité au monde des informations personnelles et financières « extraordinairement sensibles ». Meta, Google et les sociétés de préparation des déclarations de revenus ont affirmé que le partage des données était un processus anonyme, mais des experts ont révélé que ces données pouvaient être utilisées pour identifier « facilement » des individus ou pour créer des « dossiers » utiles pour la publicité ciblée et d’autres objectifs.

Les législateurs suggèrent que ces entreprises ont effectivement été « imprudentes » dans leurs pratiques de partage de données, installant probablement des outils de suivi sur leurs sites web sans en comprendre pleinement les implications. Ces sociétés pourraient avoir « violé les lois sur la protection de la vie privée des contribuables en partageant leurs données avec des entreprises de la Big Tech », indique le communiqué, et elles doivent faire l’objet d’une enquête approfondie de la part des « entités chargées de l’application de la loi », notamment l’IRS, l’inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale (TIGTA), la Commission fédérale du commerce (FTC) et même le ministère de la justice (DOJ).

Les « pixels espions » – ou balises web – sont une technologie axée sur la publicité qui est utilisée depuis la fin des années 1990, lorsque les experts en protection de la vie privée ont découvert les programmes de profilage furtifs utilisés par les sites web et les sociétés internet. Cette technologie est toujours populaire aujourd’hui, même si les utilisateurs disposent désormais de davantage d’outils conçus pour contrer le pistage invisible et la publicité invasive.

En ce qui concerne les accusations portées par le communiqué récemment publié, un porte-parole de Meta a déclaré que les politiques de l’entreprise en matière de publicité sont très claires et que la transmission d’informations sensibles sur les personnes est contraire aux règles. Meta a également fait remarquer que son système est conçu pour filtrer toutes les « données potentiellement sensibles » qu’il peut détecter. Google a également déclaré que Google Analytics comprend des « règles strictes et des fonctionnalités techniques » interdisant aux clients de collecter des données de profilage.

