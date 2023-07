Le processus de remplacement de la batterie de l’iPhone ne changera pas de sitôt (voire jamais)

De nouvelles informations ont été publiées aujourd’hui selon lesquelles la législation européenne à venir obligera certainement ou probablement Apple à modifier le processus de remplacement de la batterie de l’iPhone.

Nous avons déjà indiqué que cela était loin d’être certain, et que toute personne s’attendant à ce que le remplacement des batteries devienne plus facile sera certainement déçue à court terme, et très probablement à long terme également…

La prochaine loi européenne

Nous suivons le projet de législation depuis qu’il a été proposé pour la première fois l’année dernière.

Une autre proposition de loi de l’Union européenne vise à obliger les fabricants d’appareils électroniques à permettre aux consommateurs de remplacer « facilement » les piles.

À l’époque, certains articles ont fait grand bruit, affirmant qu’Apple allait devoir revoir complètement le processus de remplacement des batteries, mais nous avons fait remarquer que la société allait probablement affirmer qu’elle était déjà en conformité avec la loi.

Si la loi est adoptée, Apple fera probablement valoir que son programme de réparation en libre-service répond aux exigences. L’entreprise devrait étendre le programme aux 27 pays de l’UE, ainsi qu’à l’ensemble de sa gamme de produits, mais Apple est déjà en train de procéder à des extensions géographiques et de gamme de produits. Compte tenu des délais impartis, une mise en conformité totale semble possible, à condition que le programme soit considéré comme satisfaisant à l’exigence de « facilité ».

Développements depuis décembre

La proposition a été massivement approuvée par le Parlement européen, et nous avons continué à mettre en garde contre une nouvelle série de rapports.

Cette histoire fait le tour du monde avec un certain nombre de titres sensationnalistes, mais il y a quelques mises en garde qui méritent d’être soulignées. Ces nouvelles exigences n’entreront pas en vigueur avant plusieurs années. Dans l’état actuel des choses, de telles exigences ne seraient pas mises en place avant 2027 au plus tôt. Il y a aussi la question de savoir si Apple respecte déjà ou non cette législation. Bien entendu, la société fera tout ce qui est en son pouvoir pour s’opposer à toute modification du design de l’iPhone [citing] son programme de réparation en libre-service.

Certains ont également attiré l’attention sur l’imprécision de la formulation.

Un ancien employé d’iFixit écrit dans Arstechnica que le terme « facilement remplaçable » n’est jamais clairement défini, malgré un texte de 129 pages !

Les gros titres sur le remplacement de la batterie de l’iPhone

Mais la question fait l’objet d’une nouvelle couverture aujourd’hui. De nombreux titres – et souvent les articles complets – donnent l’impression que de grands changements sont à venir.

Vous voyez ce que je veux dire.

Mais nous restons prudents

Tout d’abord, même si Apple pensait devoir changer quoi que ce soit, cela n’entrerait pas en vigueur avant 2027.

Deuxièmement, il est presque certain qu’Apple va prétendre qu’elle est déjà en conformité, et si l’UE n’est pas d’accord, elle devra poursuivre l’entreprise en justice. Cela fera, au minimum, traîner le problème pendant encore quelques années.

Troisièmement, même si Apple perd au tribunal, on peut s’attendre à ce qu’elle fasse le strict minimum. Je pense qu’elle se contentera de prêter gratuitement la trousse à outils (au lieu de faire payer un droit de location), et qu’elle apportera peut-être une modeste modification à la conception pour réduire les 37 étapes nécessaires pour retirer la batterie.

Si l’UE n’est pas satisfaite de cette solution, elle devra probablement retourner devant les tribunaux, ce qui nous permettra d’ajouter quelques années supplémentaires au compteur.

En résumé :

Il est très probable que rien ne changera lorsque la loi entrera en vigueur.

Les changements éventuels interviendront dans les années 2030.

Et ils resteront mineurs

