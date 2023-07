MIUI Always on Display Toutes les fonctionnalités, versions et plus encore! [Mise à jour: 13 juillet 2023]

Alors que Xiaomi ajoute de plus en plus de fonctionnalités à MIUI, l’une de ses fonctionnalités est l’affichage permanent. Il s’agit d’une fonctionnalité qui affiche l’heure et la date ainsi que les notifications sous forme de petites icônes pour permettre à l’utilisateur de jeter un coup d’œil rapide sur le téléphone sans allumer réellement l’écran, car l’affichage permanent est conçu pour les appareils non IPS et désactive donc les pixels non nécessaires.

L’interface MIUI est conçue pour rendre les smartphones simples, intuitifs et fonctionnels. Elle ne ressemble à aucune autre interface Android et possède de nombreuses fonctionnalités visuelles intéressantes. Par exemple, vous pouvez changer la couleur des boutons de navigation, de la barre d’état et de l’arrière-plan pour les faire correspondre à vos préférences. Vous pouvez également masquer les boutons de navigation en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas de l’écran. D’autres aspects remarquables de l’interface sont les switchs rapides entre les applications, un menu déroulant pour les applications fréquemment utilisées et un gestionnaire de tâches pour fermer les applications en arrière-plan.

L’utilisation de l’interface utilisateur de Xiaomi améliore votre expérience smartphone en la rendant plus simple et plus agréable. Vous pouvez personnaliser certains aspects pour les adapter à vos préférences mieux que les options par défaut de Google. De même, vous pouvez personnaliser l’un des aspects, le fonctionnement Always On Display.

Dans cet article, nous expliquerons les différentes fonctionnalités d’Always On Display ainsi que ses versions, etc.

Fonctionnalités

Cette section expliquera toutes les fonctionnalités une par une séparément (cela ne comprend pas les personnalisations).

Options d’affichage

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de modifier quand Always On Display doit être activé ou désactivé. Certains téléphones n’ont pas l’option « Toujours », tandis que d’autres téléphones n’ont pas l’option « Pendant 10 secondes après avoir touché ». Cela dépend de la compatibilité du dispositif.

Personnalisations

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez personnaliser à propos de l’Always On Display de MIUI. Il existe 2 façons de le personnaliser. La première consiste à utiliser les options par défaut, et la deuxième consiste à utiliser des thèmes.

Personnalisations par défaut

Sur l’horloge par défaut, vous pouvez personnaliser son style, sa couleur, désactiver ou activer des icônes supplémentaires, ainsi que sa position.

Vous pouvez également personnaliser le texte et afficher un texte à la place de l’horloge sur l’Always On Display, tout comme l’horloge par défaut.

Avec les thèmes

Vous pouvez également suivre la procédure ci-dessus pour obtenir plus de thèmes ainsi que plus de personnalisations pour l’Always On Display.

Version

Cette section vous montre la dernière version d’Always On Display.

Version Date Description Lien RELEASE-2.11.1115-06261720 23.7.13 Correction de bugs. Téléchargement

Et c’est tout pour l’Always On Display de MIUI. Vous pouvez consulter nos autres articles expliquant d’autres applications système MIUI pour connaître leurs fonctionnalités.

