J’aimerais blâmer Apple pour mon cycle annuel de mise à jour de l’iPhone, mais je ne peux pas.

Bien sûr, je suis un amateur de gadgets qui aime les nouveaux jouets brillants comme tout autre geek, mais j’essaie de m’abstenir de faire des mises à jour pour leur propre bien – avec un succès mitigé, il est vrai.

Mon plus grand défi concerne l’iPhone. Je l’ai toujours décrit comme mon gadget Apple le moins important, et donc celui que je devrais mettre à jour le moins souvent. Pourtant, depuis des années, je suis victime des mises à jour annuelles de l’appareil photo …

Mon cycle annuel de mise à jour de l’iPhone

Ah, ces jours innocents de 2016 ! Je disais à l’époque que mon iPhone était mon gadget Apple le moins important.

Mon MacBook Pro est sans aucun doute mon principal appareil Apple. Je l’utilise toute la journée au bureau et, le soir, je le transporte dans le salon où il devient notre principal appareil Netflix et notre système musical. Mon iPad LTE est clairement l’appareil numéro deux de mon écosystème personnel. Il m’accompagne pratiquement partout et est mon appareil mobile de prédilection pour tout ce qui concerne l’écriture, l’accès au web et les applications. […] Mon Apple Watch fait certaines des choses que mon iPhone avait l’habitude de faire. Elle vérifie les notifications, les rendez-vous du calendrier, la météo, les réponses rapides aux messages, etc. Mon iPhone comble donc le fossé entre la montre et l’iPad. […] L’iPhone joue donc un rôle dans mon écosystème Apple personnel, mais un rôle relativement modeste, ce qui me place dans une position plutôt luxueuse lorsqu’il s’agit de choisir le téléphone qui répond le mieux à mes besoins.

Tout cela a pris fin avec mon achat de l’iPhone X en 2017. L’appareil photo était un élément clé de la mise à niveau pour moi – et cela a été le cas chaque année depuis.

Oui, j’ai acheté l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max. À chaque fois, ce sont les capacités de l’appareil photo qui m’ont convaincu de passer à la version supérieure – et même de passer à la taille supérieure.

J’ai dit il y a quelques années que j’étais désormais résigné à acheter un nouvel iPhone chaque année pour cette raison.

Les appareils photo de l’iPhone se sont tellement améliorés ces dernières années que l’iPhone est désormais indéniablement mon appareil photo principal – ce qui en réalité un appareil beaucoup plus important.

En 2019, il était suffisamment performant pour que je l’utilise comme appareil photo de voyage, même si j’avais des réserves. J’ai encore quelques réserves aujourd’hui, mais en vérité, je considère maintenant que l’équilibre entre commodité et qualité a suffisamment évolué en faveur de l’utilisation d’un iPhone comme appareil photo principal, même en voyage. Et cela vaut aussi bien pour les vidéos que pour les photos.

Ce qui, d’une certaine manière, ressemble à un retour en arrière

Je suis assez âgé pour me souvenir de l’époque où un appareil photo était quelque chose que l’on achetait et que l’on conservait pendant une décennie ou plus. Dans mon cas, j’ai possédé un Nikon FM pendant plus de 25 ans (et il me manque encore un peu, pour être honnête). Le Nikon D3 qui l’a remplacé a également duré 10 ans avant que je ne le vende, et ce uniquement parce qu’à ce stade, les appareils photo sans miroir offraient une qualité remarquablement similaire dans un format beaucoup plus compact.

De ce point de vue, passer à un appareil que je remplace chaque année pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo est une démarche incroyablement rétrograde.

Le point de vue cynique

Certains cyniques accusent Apple de retenir délibérément des fonctionnalités – y compris des fonctionnalités d’appareil photo – d’une année sur l’autre, afin d’encourager un cycle de remplacement annuel.

Il est vrai qu’Apple se concentre de plus en plus sur les revenus mensuels récurrents – le Saint-Graal des entreprises qui ont toujours vu leurs clients faire des achats irréguliers et imprévisibles. Les services ont évidemment joué un rôle clé à cet égard, mais le programme de mise à niveau de l’iPhone a été la tentative d’Apple de transformer le matériel en un service d’abonnement.

Bien que je n’aie pas adhéré à l’iUP, je fonctionne pratiquement comme une version bricolée, en achetant un nouvel iPhone et en revendant l’ancien pour environ la moitié de ce que je l’ai payé.

Mais ce n’est pas la faute d’Apple

Cet argument cynique n’a jamais eu beaucoup de sens pour moi : L’année suivante, Apple disposera de nouvelles fonctionnalités qui lui permettront de vendre ses derniers modèles, et n’aura donc pas besoin de retenir quoi que ce soit.

Il est vrai que la société est très conservatrice lorsqu’il s’agit de proposer de nouvelles fonctions d’appareil photo comme des capteurs plus denses et des lentilles périscopiques, mais je crois généralement qu’Apple veut s’assurer qu’elle peut faire ces choses correctement, plutôt que de les mettre sur le marché à la hâte.

En vérité, l’époque où l’on conservait les appareils photo pendant de nombreuses années a changé, non pas pour des raisons commerciales cyniques, mais parce que les appareils photo d’aujourd’hui sont des dispositifs de haute technologie. Les reflex mécaniques étaient de belles machines, mais ils ont été rendus inutiles par le fait que la technologie moderne permettait d’obtenir une qualité et des capacités très similaires dans un appareil beaucoup plus petit.

Les smartphones commencent maintenant à empiéter sur le marché des appareils photo sans miroir de la même manière. Encore une fois, il s’agira d’un processus très progressif, qui suivra le même chemin : les amateurs occasionnels d’abord, les passionnés ensuite, et les professionnels des décennies plus tard. Au moment même où j’écris ces lignes, j’entends les commentaires furieux de ceux qui ridiculisent l’idée que les appareils photo pour smartphones remplacent les appareils photo sans miroir, mais l’idée que les appareils photo sans miroir remplacent les appareils photo reflex numériques était encore plus ridicule à une époque.

En attendant, j’ai toujours mon appareil photo sans miroir, mais c’est mon iPhone que j’utilise le plus souvent.

Alors oui, je préférerais ne pas me sentir prisonnier d’un cycle annuel de mise à jour de l’iPhone – mais si c’est le cas, c’est simplement en raison du rythme de développement de la photographie numérique, et non d’un complot d’Apple.

Rendez-vous à l’Apple Store en septembre.

Photo : Eugene Chystiakov/Unsplash

