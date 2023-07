Asus confirme que les problèmes de lecteur de carte SD du ROG Ally sont dus à une surchauffe de l’appareil

Une patate (très) chaude Cela fait un moment qu’Asus n’a pas été confronté à une mauvaise publicité, mais la société taïwanaise doit maintenant faire face à un autre problème, qui concerne le ROG Ally. Asus a confirmé que le rival de la Steam Deck portable rencontrait des problèmes avec son lecteur de carte SD en raison de la chaleur excessive produite par l’appareil.

Bien qu’il ait été initialement conçu comme un poisson d’avril, le ROG Ally a été présenté comme une alternative plus petite, plus légère et plus puissante à la Steam Deck avant sa sortie. Les testeurs vont de moyennes à impressionnantes, mais l’une des principales plaintes concerne le lecteur de carte SD, dont certains utilisateurs ont signalé qu’il ne fonctionnait pas du tout, qu’il n’était pas fiable ou qu’il affichait des vitesses de lecture et d’écriture extrêmement lentes.

Asus a confirmé que dans « certaines conditions de stress thermique », le lecteur de carte SD peut mal fonctionner.

Le responsable de la communauté d’Asus, MasterC, a écrit dans un message sur le forum qu’une mise à jour logicielle est en préparation. Elle permettra d’ajuster les vitesses de ventilation par défaut et minimale sur le ROG Ally afin d’améliorer sa fiabilité tout en contrôlant le bruit du ventilateur (espérons-le).

Toute personne rencontrant le problème du lecteur de carte microSD du ROG Ally doit contacter [email protected] si elle se trouve aux États-Unis ou le service client local d’Asus si elle se trouve en dehors des États-Unis. L’entreprise indique qu’elle procédera à un RMA de l’appareil, qu’elle l’inspectera pour détecter d’éventuels problèmes et qu’elle le réparera – ne vous attendez pas à recevoir un Ally tout neuf.

Le ROG Ally est expédié avec Windows 11, un écran FHD 120Hz de 7 pouces, 16 Go de mémoire LPDDR5 et les SOC Ryzen Z1 hexacore ou Z1 Extreme octacore d’AMD avec les graphismes RDNA 3. Il peut également être réglé pour fonctionner entre 10 et 30 watts, et offre 512 Go de stockage interne.

Il semble que l’intégration de tout ce hardware dans un si petit format entraîne des problèmes thermiques pour le ROG Ally, ce qui ne va pas l’aider à rivaliser avec le Steam Deck, incroyablement populaire. Une version moins chère (599 $) de l’Ally à 699 $ arrivera au troisième trimestre, et devrait avoir résolu ses problèmes de chaleur.

Jusqu’à présent, l’année n’a pas été des plus agréables pour l’image de marque d’Asus. Elle a été ternie par le fiasco de la politique de garantie pour les cartes mères AM5 après les problèmes d’épuisement des Ryzen, et il y a eu des problèmes avec les routeurs de la société.

