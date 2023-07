Les images en direct de l’unité factice Samsung Galaxy Z Flip 5 sont ici

Samsung a confirmé que le prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu le 26 juillet. Cet événement présentera certains des nouveaux produits très attendus. À l’approche de l’événement, de plus en plus d’informations sur les appareils à venir ont commencé à sortir. Cette fois, nous avons eu des images en direct du Galaxy Z Flip 5.

Pour être exact, les images proviennent de l’unité factice du Galaxy Z Flip 5. Les unités factices, si vous ne le savez pas, ressemblent exactement à la version finale du téléphone, mais elles ne fonctionnent pas comme une seule. Autrement dit, ils n’ont pas le hardware interne. Cependant, en termes de design, ils ressemblent beaucoup à l’appareil officiel.

Regardez de plus près l’unité factice du Galaxy Z Flip 5

Les images de l’unité factice Galaxy Z Flip 5 présentent le téléphone pliable dans sa couleur blanche. Officiellement, Samsung appellera cette option de couleur « Phantom White », et à vrai dire, elle a l’air très accrocheuse. De plus, l’unité factice confirme la présence d’un écran externe de grande taille.

Et au cas où vous ne le sauriez pas, l’écran externe de grande taille est le point fort du prochain téléphone pliable. Cet écran fera que le Galaxy Z Flip 5 captera toute l’attention que Motorola reçoit pour son nouveau téléphone Razr. Cependant, à mon test, l’exécution de l’écran externe par Motorola surpasse celle de Samsung.

Vous vous demandez comment ? Eh bien, comme vous pouvez le constater, l’écran externe du Galaxy Z Flip 5 a la forme d’un dossier. Il ne s’enroule pas autour des caméras arrière, ce que Motorola a fait. Grâce à cela, Motorola a pu offrir un peu plus d’espace sur l’écran, permettant à l’écran d’exécuter des applications en mode immersif.

Néanmoins, l’écran externe du Galaxy Z Flip 5 est plus grand que son prédécesseur, le Flip 4. En comparaison, le Flip 4 est sorti avec un écran de 1,9 pouces. L’écran externe que vous voyez dans l’unité factice du Z Flip 5 mesure 3,4 pouces. De plus, comme nous l’avons déjà signalé, Samsung a travaillé avec Google pour optimiser les applications pour cet écran.

Pour cette raison, vous pouvez vous attendre à une meilleure expérience globale lors de l’exécution de différentes applications sur le Z Flip 5. Et il sera également accompagné d’une meilleure prise en charge des applications.

Analyse : comment le nouveau téléphone à rabat se comparera-t-il au prédécesseur

Selon les retours précédents, la plupart des caractéristiques du Galaxy Z Flip 5 sont les mêmes que celles du Z Flip 4. Cela comprend le même écran AMOLED interne de 6,7 pouces, deux capteurs d’appareil photo 12MP à l’arrière et un tireur selfie 10MP dans le poinçon- encoche du trou de l’écran intérieur. Et ce n’est rien de mal, car ces caractéristiques sont excellentes pour un téléphone pliable phare.

Le principal changement de hardware interne que le Galaxy Z Flip 5 verra est le Snapdragon 8 Gen 2. C’est à peu près confirmé, car les derniers téléphones de la série Galaxy S sont sortis avec ce chipset spécifique. Ce SoC permettra au prochain téléphone à clapet d’offrir de meilleures performances tout en exécutant des applications et des jeux gourmands en ressources.

De plus, le Samsung Galaxy Z Flip 5 sera fourni avec le dernier Android 13. Samsung mettra One UI 5.1 en haut, qui est le skin Android de Samsung avec des tonnes d’options de personnalisation. Et pour le téléphone à clapet, il y aura des fonctionnalités spéciales sur ce skin Android qui vous permettront de tirer le meilleur parti de l’écran pliable interne et de l’écran externe.

À part cela, la batterie et les caractéristiques de charge sont les mêmes que celles du Z Flip 4. Cela indique que le Z Flip 5 sera probablement fourni avec une batterie de 3700 mAh avec une charge filaire de 25 W et des taux de charge sans fil de 15 W.

Le téléphone est à seulement 15 jours d’être officiellement lancé. Ainsi, lorsque l’événement commencera, nous saurons avec certitude quelle quantité de mise à niveau Samsung proposera. Restez à l’écoute car nous vous proposerons d’autres mises à jour concernant l’appareil dans les prochains jours.

